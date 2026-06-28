Se vienen La Odisea y otros estrenos “de película” en este semestre de 2026

Este julio viene con grandes estrenos cinematográficos en el mundo y, por supuesto, también en Bolivia.

La Odisea



Entre los lanzamientos más esperados sin duda se destacan La Odisea, el regreso del director Christopher Nolan al cine épico. Su estreno está programado para mediados de este mes.



La Odisea, una ambiciosa adaptación del clásico literario tras el éxito global de Oppenheimer, también de Nolan.



La pelúcula de Nolan tiene una duración de 2 horas y 53 minutos, la cinta ha polarizado al público previo a su llegada a las salas, mezclando enorme ambición técnica con polémica ideológica en redes.



Fiel al estilo de dirección de Nolan, la película aborda el poema épico de Odiseo/Ulises no como una simple crónica lineal, sino jugando con la narrativa no lineal por la que el director es conocido.



La historia salta en el tiempo, alternando entre el angustioso viaje de regreso de 10 años tras la Guerra de Troya y el asedio de pretendientes en Ítaca, donde aguardan Penélope y Telémaco.



Su espectacular reparto está capitaneado por Matt Damon y que incluye los nombres de Anne Hathaway, Tom Holland, Charlize Theron, Robert Pattinson, Zendaya, Logan Marshall-Green, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Samantha Morton, Elliot Page, Mia Goth, John Leguizamon.



Parece que todo el mundo quería trabajar con Nolan en esta espectacular adaptación de La Odisea del poeta griego Homero respaldada por Universal Studios con un presupuesto de 250 millones de dólares y tecnología IMAX inédita hasta la fecha (es el primer largometraje en la historia rodado íntegramente con cámaras de película IMAX de 70 mm).

Minions



También en junio se estrena la continuación de la saga Mi villano favorito (estrenadas en 2010, 2013, 2017 y 2024) y se suman con este estreno tres de Minions, el spin off que arrancó en 2015 con enorme éxito (fue la primera película animada, no producida por Disney ni Pixar, en recaudar mil millones de dólares en taquilla a nivel mundial).El estreno está programado para el 1 de julio.



Mis queridísimos padres



La comedia francesa no podía faltar este 2026. Un ejemplo es esta sátira sobre tres hermanos que alucinan cuando sus padres confiesan que han ganado la lotería, pero se niegan a compartir un centavo. Con los veteranos Miou-Miou y André. Fecha de estreno 3 julio.

Moana



Adaptación en imagen real de la película de animación de 2016. Dwayne Johnson repite su papel de Maui, siendo la primera vez que un actor de una película animada de Disney interpreta físicamente al mismo personaje en una adaptación con actores reales.Fecha de estreno: 10 de julio

Cut Off



Muchos rostros familiares (Bette Midler, Kristen Wiig, Nathan Lane, Camila Cabello, Adriana Barraza) para el tercer largometraje como director de Jonah Hill, que además es protagonista. El actor se transforma radicalmente y pierde mucho peso para interpretar a un hombre privilegiado obligado a buscarse la vida junto a su hermano después de que sus padres les retiran el apoyo económico. Estreno 17 de julio.

Tres de más



Kira Miró y Salva Reina, pareja en la vida real, protagonizan esta comedia familiar, remake de la italiana Tre di troppo (2023). Ellos son Julia y Ernesto, que lo tienen todo: una relación envidiable, carreras de éxito y, sobre todo, una vida ideal sin hijos. Sin embargo, un día despiertan y se encuentran con tres niños que insisten en llamarlos mamá y papá. Su vida perfecta se ha esfumado. Dirige Mar Olid (Sin cobertura, Al otro barrio). Estreno 24 de julio 2026

Spider Man: Brand new day



Vuelve Tom Holland. Vuelve Peter Parker. Vuelve Spider-Man. También regresan Zendaya y Mark Ruffalo como Bruce Banner. En la dirección, Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos). Fecha de estreno 29 de julio 2026.



Además de decenas de estrenos en el mundo del cine, presentamos los filmes más interesantes por mes.

Flowervale street



Ewan McGregor y Anne Hathaway son los protagonistas de esta historia de misterio y ciencia ficción escrita y dirigida por el siempre interesante David Robert Mitchell, el autor de It Follows (2014) y Lo que esconde Silver Lake (2018). La acción está ambientada en un campamento repleto de excéntricos personajes. Fecha de estreno 14 de agosto 2026.

Práctica mágic 2



Casi 30 años después del estreno de la primera, Nicole Kidman y Sandra Bullock vuelven en esta secuela “mágica”, sobre dos hermanas brujas condenadas por una maldición a no encontrar nunca el amor. Dirige Susanne Bier, que trabajó con Bullock en Bird Box: A ciegas (2018) y con Kidman en las series The Undoing y La pareja perfecta. Estreno 11 de septiembre.

Untitled



Uno de los platos fuerte de este 2026 cinematográfico es el encuentro entre el cineasta mexicano Alejandro G. Iñárritu (dos Oscar como al mejor director consecutivos, por Birdman en 2014 y por El renacido en 2015) y Tom Cruise. Rodada en el más absoluto secreto, sí sabemos que Cruise interpreta al hombre más poderoso del mundo. Por culpa de un desastre que él mismo provoca, deberá demostrar que es capaz de salvar a la humanidad. Estreno 2 de octubre.

Hexed



Una de las películas de las Navidades 2026 es esta apuesta de Disney que tiene algo del espíritu de Harry Potter. Cuenta la historia de un adolescente sin amigos e introvertido y de su madre controladora. Un buen día, descubren que el chico podría tener poderes mágicos lo que cambiará sus vidas para siempre. Estreno 27 de noviembre 2026.

Dune: Messiah



Antes de ponerse a los mandos de Bond 26, Denis Villeneuve cierra su ambiciosa epopeya de ciencia ficción basada en la obra del norteamericano Frank Herbert (1920-1986). Repiten en el reparto Timothée Chalamet, Florence Pugh, Zendaya y Jason Momoa. El nuevo fichaje estelar es Robert Pattinson. Estreno 18 de diciembre.