Vero Pérez lleva su música a telemundo

El 2020 llegó con sorpresas para Vero Pérez. La cantante boliviana describe como “una suerte muy linda” lo que está viviendo en estos momentos haciendo lo que más ama: música. Y es que la artista tuvo la oportunidad de cantar y compartir escenario, la noche de este domingo en Miami, con la Orquesta Sinfónica de Miami, dirigida por el maestro Eduardo Marturet, en el concierto denominado “And All That Jazz”. Pero eso no es todo, Vero además dará un concierto hoy en el NATPE Miami gracias a la invitación del presidente de Telemundo, Marcos Santana.

Pero ¿cuál es la relación de la cadena de televisión estadounidense con la música de Pérez? Son justamente sus canciones, además de su voz, las que conquistaron a Miguel Varoni —más conocido como Pedro el escamoso—, quien actualmente es productor ejecutivo de los contenidos Telemundo, que dio luz verde para que las canciones de la artista (varias de ellas junto a Jorge Villanueva y Efecto Mandarina) sean parte de la nueva serie “100 días para enamorarnos”.

El “screening” de Telemundo en el NATPE Miami —reconocida feria anual de compra y venta de contenidos— incluirá la presentación musical de Pérez junto al lanzamiento de la serie. Uno de los temas que la cantante interpretará es “La vie en rose”.

Considerada como una de las mejores cantantes del país, Pérez, desde Miami, cuenta emocionada a Los Tiempos que además realizará la canción original de “100 días para enamorarnos”. Y ¿cómo surgen estas oportunidades? Todo fue a través de Instagram.

“Me contactaron a través de Instagram, fue una linda sorpresa. En el mensaje decían que habían escuchado mis canciones con Jorge Villanueva, que les había gustado y que querían que trabaje en las canciones para la nueva serie (…), escogieron unas cuenta canciones que usarán para la serie y además me pidieron que se los haga la canción original”.

“Para mi participar en estos eventos es algo increíble, la verdad es que me siento muy agradecida, yo no entiendo cómo pasan las cosas, pero me llega una suerte muy linda. Estoy muy feliz y muy orgullosa también de llevar el nombre del país”, añade.

Una de las anécdotas que destaca la cantante es que la esposa del director de Telemundo, Mali Parkerson, es boliviana y aparentemente la conexión vino de ahí. Ella la escuchó cantando “Collita”, “la canción que más alegrías me trajo en la vida” (ríe).

Expresando su enorme felicidad por estas oportunidades, Pérez retornará al país mañana para participar de la Alasita 2020 en La Paz.