Milton Cortez, el boliviano que triunfa en Netflix

Milton Cortez está viviendo uno de sus mejores momentos de su carrera profesional. El actor y cantante boliviano es parte de una de las series más vistas de Netflix, “Narcos: México”, que estrenó su segunda temporada el jueves 13 de febrero.

Tras su sorpresiva aparición en la primera temporada, Cortez aseguró, en una entrevista con este medio escrito, una mayor participación en esta nueva entrega. El actor entra en el mundo del narcotráfico mexicano de los años 80, cuando surgió el Cártel de Guadalajara, para darle vida a Rubén Zuno Arce, uno de los involucrados en el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena.

En la primera temporada, exactamente en el capítulo 6, Zuno es el primer contacto de Miguel Ángel Félix Gallardo para tener protección del Gobierno mexicano. En la segunda temporada, al investigar a Zuno, agentes de la DEA dan más datos sobre él en el capítulo 3, que lleva su nombre como título.

En una entrevista exclusiva con Los Tiempos, Cortez, quien estará en mayo por Bolivia, reveló los detalles de su participación en la serie, además de sus proyectos y otras actividades.

—¿Cómo veremos a Milton Cortez interpretando el papel de Rubén Zuno?

—Cuando ustedes vean a una persona distinta a la que conocen normalmente, seguramente van a surgir muchas preguntas (ríe). Yo estoy feliz y muy bendecido por tanta fortuna, por la suerte de haber caído en muy buenas manos, sobre todo con gente muy profesional que cuida cada detalle. Ha sido una experiencia maravillosa.

Ahora sí se revelan muchísimas cosas. Este señor no es justamente el político limpio que aparenta ser en su familia, como una imagen pulcra y gente que lo admira por su cercanía con el Presidente; en realidad, el hombre tiene una doble vida. Eso es lo que hace interesante su personaje.

—¿Cómo te sientes con este papel?

—Todos imprimimos algo en los papeles, que son cosas que vemos en lo cotidiano y que cuando observamos a una sociedad como la de México, donde existe mucha corrupción, pero donde también ves gente linda que disfruta de la familia, de las tradiciones y todo, hay un lado oscuro en el ámbito político. Y yo como observador de la sociedad, mi obligación es justificar a los personajes como actor, y en mi caso, a pesar de que algunas veces me sentí un poco incómodo, he tenido que hacer cosas que después verán y que seguramente no están dentro de mis principios.

Creo que es una cuestión de, simplemente, aplicar el reglamento de justificar personajes y darle la mayor verosimilitud.

También creo que los productores, desde un comienzo, han estado contentos con mi trabajo. Y honestamente yo no esperaba seguir trabajando, pensé que ya no iban a contar conmigo.

—¿Alguna buena experiencia durante el rodaje?

(Cortez se refirió especialmente a dos directores de la serie, Andi Baiz y Amat Escalante, como grandes personas, humildes; a los que admira y aprecia mucho)

—Me gusta eso, que gente a la altura de él (Amat Escalante), que ha ganado premios como cineasta, esté como cómplice muy cercano al actor, y cuando tú como actor sientes esa cercanía te das cuenta de que estás en muy buenas manos.

(Cortez recordó inmediatamente una “experiencia maravillosa” que vivió al finalizar un día de rodaje)

—Yo soy de esas personas que definitivamente tengo que meterme al mar todos los días. Me gusta estar en el mar por la noche, pisar la arena de la playa y allí estaba yo, en la pequeña playa del hotel. Al poco rato, llegó un compañero y traía con él una pelota, y así fueron llegando más y armamos nuestro juego, en medio de la oscuridad. Éramos como unos niños de 10 años jugando fútbol (…) Allí recordé una etapa de mi infancia, en Trinidad. Yo no tenía zapatos y era un día muy caluroso. Para salir, tuve que quitarle las chinelas a mi prima y fui a pedir helados Picolé para vender y con la ganancia irme al cine. En mi camino encontré a un grupo que estaba jugando fútbol cerca de un charco. Así como jugamos en la playa, les pregunté si yo también podía jugar y pensé además que podía vender allí todos los helados. Me saqué las chinelas y me puse a jugar, pero al terminar descubrí que todos los helados se habían derretido y me puse a llorar, tenía siete u ocho años. Me fui triste para devolver lo que quedó del líquido de los helados y al cruzar el charco se me quedó una de las chinelas, no la encontré y me fui aún más desconsolado, con una sola chinela, donde la señora de la tienda.

Para mí, jugar como un niñito en la playa con mis compañeros fue un momento muy lindo.

—¿Cuáles son tus proyectos? ¿Existen planes para participar en otras producciones de Netflix?

—Justamente tengo una reunión este miércoles para ver si aceptamos una serie, si no me perjudica con otras cosas.

Tengo una gira en mayo en Bolivia, que será extensa, y también tengo otra cosa en septiembre. Muchas veces, las producciones no le aceptan a uno tantos días de ausencia, y ésa ha sido la razón por la rechacé otra serie hace unos cinco meses. Entonces veremos qué fechas me ocuparán y si ellos aceptan mis ausencias. Si no es así, voy a tener que rechazarla y con eso serían tres series que estaría rechazando en estos últimos seis meses.

—Cuéntanos sobre tu gira en Bolivia y las actividades que realizarás en el país.

—Va a ser una gira que tiene que ver con el Día de la Madre. Es una gira completa por diferentes ciudades de Bolivia, en la que además promocionaré mi nuevo tema, “Contigo me sabe la vida”, en dueto con Neyza Gómez. Es una cumbia que yo compuse y la grabamos en España.

Además, tenemos que estrenar la película “Pseudo” en mayo.

—Entre la música y la actuación, ¿con cuál te llevas mejor?

—Honestamente cuando yo estoy parado en un escenario lo disfruto totalmente al igual que estar en un set. Le tengo un gran respeto a lo que hago porque sé que tanto el público que va a verme cantar como todos los técnicos que están participando de la escena están ahí para mí y yo tengo que ser respetuoso de ambas cosas, de ambas artes.

Y todo esto es con el único propósito de que nuestro país esté muy bien representado. Por eso me llena de orgullo de cumplir bien con mi trabajo.

—¿Algún consejo para aquellas personas que siguen tus pasos?

—En esto no hay secretos. Sólo es trabajo, perseverancia, disciplina, honestidad y dar lo mejor de ti. Y desde ya, ser auténtico. Eso te va a llevar a trascender fronteras y que la gente respete lo que haces. Y sobre todo jamás claudicar y no escuchar a los pesimistas. Debes cultivar tu talento.