Devoción y declaran patrimonio a la Virgen del Carmen de Cliza

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 17/07/2026 a las 9h20
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Cientos de personas demostraron ayer su fe en la Virgen del Carmen durante la tradicional festividad que se recuerda cada 16 de julio con una procesión alrededor del templo de Santa Teresa, en el centro histórico de Cochabamba. Los pasantes decoraron el templo con miles de flores y luces que realzan la arquitectura de la iglesia.

Los devotos de la Patrona de la Patria, las Fuerzas Armadas y la rebelión en La Paz recorrieron las calles con la imagen, que era recibida con pañuelos blancos y pétalos de flores.

Cliza

La Gobernación de Cochabamba a través de la Dirección de Culturas y Turismo destacó la declaratoria de la imagen de la Virgen del Carmen del municipio de Cliza como Patrimonio Cultural Material Mueble del Estado Plurinacional de Bolivia.

Este importante reconocimiento fortalece la preservación y valorización del patrimonio religioso, histórico y cultural del departamento.

Esta declaratoria constituye un hito para el municipio de Cliza y para Cochabamba al poner en valor una de las expresiones de fe más representativas de la región, cuya devoción ha sido transmitida de generación en generación y forma parte de la identidad cultural del pueblo boliviano.

Historia

La devoción a la Virgen del Carmen tiene su origen en el Monte Carmelo, situado al oeste del Lago Galilea, junto al Mar Mediterráneo. Seguido el 16 de julio de 1251 según la tradición, se le apareció la Santísima Virgen a Simón Strock, superior de la orden diciendo: Toma este hábito el que muera con él, no padecerá en fuego eterno. En la vida protejo, en la muerte ayudo, del purgatorio salvó.

La Comunidad de Madres Carmelitas Descalzas y Padres Carmelitas Descalzo, la Cofradía de la virgen del Carmen y los Pasantes invitan a ser parte de la novena y fiesta a nuestra señora del Carmelo.

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