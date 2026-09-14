Cochabamba 216 años: Grissel Bolívar

Directora del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas, y de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana

Los verdaderos cambios que impulsarían un futuro más alentador para Cochabamba tienen una relación directa con la formación de una sociedad crítica, consciente de su realidad, de su potencial; una sociedad creativa, empática y orgullosa de su diversidad, en la que la sana convivencia sea el eje de la balanza en el medio de las distintas facetas del desarrollo.



Estos desafíos tienen que ver con la educación en tanto formación integral que permita a la persona acceder al conocimiento, pero, ante todo, a formarse con bases sólidas en habilidades que hacen a la vida en sociedad, como el pensamiento crítico, la ética, las habilidades sociales, la sensibilidad humana, la comunicación asertiva, creatividad y proactividad, los valores democráticos, la convivencia intercultural, el emprendimiento y otras que convivan con las diversas aristas del desarrollo.



Ansío una Cochabamba que pase de la retórica a la práctica para convertirse en un eje integrador e interconectado. Un lugar en el que prime el diálogo antes que el conflicto, el bloqueo y el autosabotaje, un espacio habitable en el más amplio sentido de la palabra, que dé cabida a quien desee aportar a un proyecto regional proactivo para todos.



Lograrlo implica conciliar las aspiraciones de quienes vivimos aquí y reconocer que son muchas y diversas, superar la inmadurez política y los intereses particulares, generar mejores condiciones y calidad de vida sin olvidar los más necesitados.



Son aspiraciones grandes y profundas y no dependen solo de deseos y buenas intenciones. Las atraviesan políticas públicas, estrategias, condicionantes, planificación, iniciativas privadas y sociales, recursos y, sobre todo, determinación en las instancias decisoras, en los actores del proceso y en el ciudadano común.



Es también una decisión personal para andar camino desde donde nos toca, conscientes de las consecuencias de nuestros actos y decisiones para las futuras generaciones que habitarán en nuestra tierra