“Cochabamba lienzo de vida”: arte y juventud por el cuidado del medioambiente

La primera movilización artística de LanzArte del 2026, denominada “Cochabamba Lienzo de Vida: De la tierra brota vida, no basura”, se desarrollará en el municipio de Cercado y reunirá a un centenar de jóvenes de siete municipios del país, donde el proyecto y organizaciones juveniles ambientalistas están presentes.

El principal propósito de la actividad es impulsar una conciencia ambiental activa mediante el arte, la educación ambiental, el diálogo y la participación juvenil. A través de expresiones como teatro, música, danza, pintura y comunicación, las y los jóvenes buscarán generar reflexión sobre el cuidado de la tierra, las consecuencias de la contaminación y la acumulación de residuos, el uso responsable de los recursos naturales y la importancia de construir una ciudadanía comprometida con el medioambiente.

La movilización congregará a jóvenes de siete iniciativas LanzArte: Camiri, Oruro, Pucarani, San Lorenzo, Santa Cruz, Villa Charcas y Vinto. También participarán representantes de la Red de Jóvenes por la Amazonía, estimulada por el proyecto LanzArte, y organizaciones juveniles como la Plataforma Boliviana de Acción Frente al Cambio Climático (PBACC) de Cochabamba, Life Cochabamba, ODS en Acción y JCI Cochabamba.

Asimismo, tomarán parte colectivos artísticos como Danza Viva y Danzur, jóvenes artistas vinculados a la Dirección de Juventudes del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC) y representantes de la Red de Comunicadores/as locales de Solidar Suiza.

“A través del arte podremos crear conciencia sobre el medioambiente y hacer que más personas reflexionen sobre sus acciones. La tierra nos da alimentos, agua y vida, por eso debemos cuidarla y evitar contaminarla con basura y desperdicios”, señaló Jhadeyla Poclava A., de Joven LanzArte Vinto.

La congregación artística se desarrollará el sábado 27 de junio, de 13:30 a 14:30 horas, en la avenida Suecia. El recorrido comenzará en la calle Chaskañawi, esquina avenida Suecia, y continuará hasta la Estación de Arcos, ubicada entre la calle Brezo y el Pasaje 11, frente a la Unidad Educativa “Buenas Nuevas”, donde se cumplirá el acto de cierre. Durante la jornada se presentarán diferentes intervenciones artísticas dirigidas a estudiantes, madres y padres de familia, vecinos de la zona, representantes del mercado “20 de febrero” y público en general.

“Esta movilización artística nos permite tomar los espacios públicos para el diálogo a través del arte, generando conciencia verdadera para el cambio”, comentó Valkiria Guzmán G., de Joven LanzArte Vinto.

Además, se contará con el concurso de autoridades de la Secretaría de Medioambiente y Recursos Hídricos, la Secretaría de Desarrollo Humano y el Departamento de Juventudes del GAMC.

Las expresiones artísticas presentadas durante la movilización harán hincapié en la reflexión sobre la contaminación de la basura, el uso irresponsable de recursos naturales y las consecuencias que estas problemáticas generan en el entorno. Asimismo, las y los jóvenes realizarán un llamado a asumir una responsabilidad compartida frente al cuidado ambiental, promoviendo acciones conscientes y colectivas que fortalezcan el respeto por la naturaleza y el ejercicio pleno de los derechos humanos en un medioambiente sano.

“Hablar del medioambiente es urgente porque nuestras acciones impactan directamente en el presente y el futuro. A través del arte buscamos sensibilizar, despertar conciencia e inspirar a más jóvenes a convertirse en agentes de cambio”, indicó Yanina Valencia, facilitadora LanzArte Santa Cruz.

“Cochabamba Lienzo de Vida” es impulsada por el proyecto LanzArte de Solidar Suiza, iniciativa que promueve el ejercicio de los derechos humanos, la participación juvenil y una vida en equilibrio con el medioambiente.

LanzArte es un proyecto que nació en 2006, por iniciativa de Solidar Suiza, con el propósito de contribuir a la construcción de una sociedad boliviana más democrática, inclusiva y equitativa, que tome en cuenta e incorpore la participación y las propuestas de las y los jóvenes desde el arte y a nivel local.