Karol G confiesa que trabajar con Shakira fue intenso

Ya no es un rumor, Karol G confirmó que su nuevo álbum titulado Mañana Será Bonito cuenta con una colaboración musical con Shakira, un tema que promete ser candela pura.



En entrevista con They New York Times, la intérprete de 32 años compartió que después de muchos años de esperar para trabajar con su compatriota, y de enviarle varias canciones que no terminaban de convencer a La Loba, por fin escribió un tema que le quedó como anillo al dedo a Shakira en estos momentos.



La canción lleva por nombre TQG y, aunque Karol G no ha develado el significado de estas letras, los seguidores de la colombiana ya han comentado que quieren decir "Te Quedó Grande", una frase que Shakira utilizó en su reciente colaboración con Bizarrap en Sessions #53.



La Bichota también confesó que trabajar con Shak fue una de las experiencias más intensas en su carrera musical, ya que su compatriota es muy perfeccionista cuando se trata de hacer lo que ama.



Según contó Karol, las jornadas de grabación duraron hasta 16 horas por cinco días e incluso dijo que había fragmentos que tenían que repetirse hasta 35 veces.



Según contó Karol, las jornadas de grabación duraron hasta 16 horas por cinco días e incluso dijo que había fragmentos que tenían que repetirse hasta 35 veces.



Sin embargo, asegura que su esfuerzo valió la pena, pues aprendió mucho de la experiencia de poder cantar junto a Shakira.