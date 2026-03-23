Miss Cochabamba 10 candidatas buscan la corona





Samantha Ricaldi Portugal, estudiante de Psicología.



“Soy una joven boliviana cuya historia refleja resiliencia, determinación y compromiso social. Desde muy temprana edad aprendí el valor del trabajo y la independencia, iniciando mis primeros emprendimientos y oficios a muy temprana edad. Soy amante de los animales, con espíritu solidario y vocación por la filantropía, creo profundamente en el poder de la empatía y la sensibilidad social como herramientas para generar cambios positivos en la comunidad”.

Proyecto social: “A través de mi historia y proyecto social, busco inspirar a otras personas a creer en su potencial, recordando que el origen no define el destino y que incluso las circunstancias más difíciles pueden convertirse en el punto de partida para construir un futuro lleno de propósito”.





Camila Castellanos Mancilla, licenciada en música, compositora, escritora y profesora.



”Hay historias que comienzan con una melodía; la mía nació entre la música, las palabras y el amor profundo por la cultura y folclore de mi tierra. Soy cochabambina, licenciada en música, pianista y escritora, y a través del arte busco tender puentes entre la emoción, la identidad y la inspiración. Crear es mi forma de conectar con las personas. Como maestra, mi vocación es sembrar inspiración y recordar a las nuevas generaciones que los sueños pueden hacerse realidad cuando se cultivan con pasión”.



Proyecto social: Semillas del Arte es un proyecto social que nace de la convicción de que el arte puede sembrar sensibilidad, esperanza y encuentro.





Nicole Nazarena Vega Montaño, egresada de la carrera de Ingeniería Comercial, diseñadora emergente utilizando el upcycling, modelo, instructora de pasarela, e imagen personal en una academia de modelaje.



”Como mujer, me considero alguien perseverante, soñadora y comprometida con crecer cada día y mi deseo de aportar algo positivo a la sociedad. Como candidata al Miss Cochabamba, asumo este camino como un reto personal y una oportunidad para utilizar esta plataforma y da r mayor visibilidad a mi proyecto social”.



Proyecto social: “Creo firmemente que la imagen no solo se trata de lo exterior; también es un reflejo del amor propio, la seguridad y la paz interior. Por eso mi motivación es acompañar y apoyar a mujeres para que descubran su valor, trabajen en su confianza y comprendan que cuando una mujer se siente bien consigo misma, puede lograr cosas extraordinarias”.





Lauren Camila Medrano Tapia, arquitecta, modelo y tv host

“Tengo 23 años. Soy arquitecta y una mujer soñadora que cree profundamente que cuando las cosas se hacen con amor, con fe y con el corazón, no existe nada imposible. Uno de mis mayores sueños es utilizar mi voz para inspirar y ayudar a los demás, demostrando que incluso en los momentos más difíciles siempre puede nacer la esperanza. Hablo español e inglés y llevo conmigo el deseo de crecer, servir y representar con orgullo a mi tierra.

Proyecto social: Manos de esperanza





Micaela Abigail Bustamante Schuellbach, diseñadora de modas especializada en la creación de vestuario e indumentaria para teatro, marketing y cine.



“Soy una joven comprometida con el arte, la creatividad y el servicio a la sociedad. Mi formación en diseño me ha permitido desarrollar una mirada estética y narrativa única, dando vida a vestuarios que cuentan historias y reflejan identidad cultura”.



Proyecto social: Huellitas de Esperanza, que consiste en promover el rascate, la esterilización y la adopción responsable de animales en situación de calle, buscando generar conciencia sobre la importancia de prevenir el abandono, especialmente en comunidades donde la información y el acceso a estos servicios es limitado.





Ellen Quevedo Flores, Lic. en Administración de empresas y contaduría.



“Tengo 33 años,s oy madre de dos increíbles niños que son mi fuerza para seguir adelante, la pasión que tengo es el atletismo y el modelaje y orgullo de ser cochabambina”.

Proyecto social: “Mi propósito es ayudar a los niños con cáncer de crear fe y esperanza en ellos, buscando ayuda psicológica y recursos para sus medicamentos”.





Lenita Fuentes Hinojosa, maquillista, estilista y estudiante de Derecho.



”Tengo 22 años, amo la belleza, el arte y la expresión en todas sus formas. Mi misión es transformar la belleza en confianza, y la confianza en éxito. Estudio inglés y quechua, porque el conocimiento conecta y abre caminos”.

Proyecto social: “Más que belleza”, porque una mujer segura es una mujer exitosa. “Quiero empoderarlas, inspirarlas y mostrarles que pueden brillar desde adentro”.





Antonella Alondra Maldonado, estudiante de Bioquímica y Farmacia y tripulante de cabina.

”Soy orgullosamente cochabambina, una mujer que ama profundamente su cultura, sus raíces y el lugar que la vio crecer. Me apasiona el canto, el ejercicio, la vida fitness y también la adrenalina de las carreras de autos, donde participo como copiloto. Además, continúo formándome en idiomas, porque creo que el conocimiento abre puertas al mundo. Pero más allá de mis sueños profesionales, hay algo que define quién soy: mi historia”.



Pryecto social: “Mi proyecto social nace desde el corazón: promover una belleza sana, una belleza natural y una belleza sin filtro”.





Nicole Geraldine Osorio Cazzol, egresada por excelencia de la carrera de Administración de Empresas, mientras realiza una doble titulación con Fort Hays State University en Estados Unidos.



“Cochabambina de corazón, crecí aprendiendo que los sueños se construyen con disciplina, valores y amor por nuestras raíces. Desde muy joven el deporte formó parte de mi vida, enseñándome perseverancia y fortaleza ante cada desafío. Hablo tres idiomas y tuve la oportunidad de asistir en Harvard a una charla de Women in Business, experiencias que fortalecieron mi visión global y mi compromiso con el aprendizaje constante. Hoy quiero ser una mujer que inspire, demostrando que podemos ser femeninas y hermosas, pero que la verdadera belleza de una mujer también se encuentra en su intelecto, su preparación y su capacidad de generar un impacto positivo”.

Proyecto social: “Un movimiento que lucha contra el maltrato, el tráfico y las malas prácticas hacia los animales mediante educación, denuncia y acción social, promoviendo respeto y libertad para toda forma de vida”.





Jacqueline Caveros Mercado, emprendedora, diseñadora artesanal y profesional en el área empresarial.



“Cochabambina orgullosa de sus raíces y convencida de que los sueños se construyen con perseverancia, fe y trabajo constante. Mi formación académica está orientada al área empresarial: estudié Ingeniería Comercial y Administración de Empresas, además de contar con un Diplomado en Educación Superior y una Maestría en Gestión Empresarial. Soy emprendedora y creadora de alas artesanales, un trabajo inspirado en el arte, la creatividad y el simbolismo de las alas como representación de libertad, esperanza y superación”.

Proyecto social: “Artemisa: El arte de soñar”, una iniciativa que busca inspirar especialmente a niños y jóvenes a creer en sus sueños, desarrollar su creatividad y atreverse a volar alto.