¿Por qué Shakira sigue siendo la reina de los Mundiales?

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Publicado el 15/06/2026 a las 15h34
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Con datos de Vogue México

Con la llegada de la Copa del Mundo 2026, la artista colombiana oficializó a inicios de mayo el lanzamiento de “Dai Dai”, un dueto junto al nigeriano Burna Boy, consolidándo una tetralogía de canciones asociadas al campeonato de fútbol más importante del planeta.

De acuerdo con un reciente análisis publicado por la revista Vogue México y Latinoamérica, la barranquillera no solo es la intérprete con mayor producción de temas vinculados a este evento, sino la que mejor ha sabido capitalizarlos en el imaginario popular.

Su historia con el certamen comenzó en Alemania 2006 de forma casi fortuita. En aquel verano, el éxito masivo de Hips Don’t Lie (en colaboración con Wyclef Jean) derivó en una invitación para la ceremonia de clausura en el Estadio Olímpico de Berlín, donde interpretó una versión adaptada titulada Hips Don’t Lie - Bamboo. Como destaca la reseña de Vogue, este tema no era el himno oficial del torneo —lugar que correspondía a la balada ópera pop The Time of Our Lives, de Il Divo y Toni Braxton—, pero su ritmo e impacto comercial terminaron por eclipsar la composición oficial, ligando la canción a la nostalgia de aquel campeonato, comenta Vogue.

El punto de inflexión definitivo llegó en Sudáfrica 2010 con Waka Waka (Esto es África), esta vez sí como el tema oficial de la FIFA. La mezcla de ritmos afrocolombianos y líricas inspiradas en el canto militar camerunés Zangaléwa convirtieron a la pieza en el himno mundialista más vendido de la historia, registrando seis millones de copias.

Este hito consolidó el perfil multicultural de la cantante. En declaraciones recogidas por Vogue México, el productor musical y director de Studio 105, Alejandro Contreras, explica que la clave del éxito radica en la representatividad. “Shakira incorpora muchas culturas en una idea musical y hace que cada continente se vea representado en algún momento de la canción. El hacer versiones en inglés y en español lo vuelve muy universal y permite que cualquier persona entienda el mensaje”, señala.

Cuatro años más tarde, en Brasil 2014, se repitió el fenómeno de la apropiación cultural con Dare (La La La). Pese a que el tema oficial era We Are One de Jennifer Lopez y Pitbull, la propuesta de Shakira —respaldada por una campaña benéfica y un video de temática futbolística— cobró mayor protagonismo, culminando con su presentación en la ceremonia de clausura en el Estadio Maracaná.

Doce años después de aquella cita en Río de Janeiro, la colombiana retoma el encargo de un himno oficial con Dai Dai.

El videoclip, filmado nuevamente en el Maracaná, ya supera las 100 millones de reproducciones en YouTube, fusionando en esta ocasión ritmos latinos con afrobeats.

Respecto a esta evolución, Contreras señala a Vogue que, a pesar de mantener su sello vocal, “ninguna de las cuatro canciones suena igual; cada una tiene una identidad y sonido propio”.

El productor añade que los instrumentos y géneros empleados resultan congruentes con las tendencias actuales, evitando la sensación de una simple repetición de fórmulas pasadas.

La persistencia de figuras latinas en la historia de los Mundiales —donde también destaca Ricky Martin con La Copa de la Vida en Francia 1998— responde, según los analistas, a la capacidad de transmitir la calidez y el espíritu de pasión asociados al fútbol.

Tras dos décadas de trayectoria ligada al torneo, el impacto a largo plazo de Dai Dai queda en manos del público, aunque el catálogo previo de Shakira ya asegura su lugar en la historia de la cultura pop global, subraya la revista.

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