Test. Descubre algunas características de tu personalidad

1¿Crees que el día debería tener más horas?



a) Definitivamente, tengo mil cosas que hacer (gimnasio, escuela, el cafecito, patinar) y necesito tiempo.



b) El día tiene las horas exactas, tengo tiempo para mis actividades diarias y disfruto salir a la naturaleza en mis ratos libres.



c) Tengo mis horarios muy bien organizados, tengo tiempo para cada cosa que debo hacer.







2 Vas a comer con tu pareja y te toca elegir dónde ir:



a) Un lugar fashion, puede ser en un centro comercial así aprovecho para comprar unas cositas o podemos ir al cine después de comer y aprovechar la tarde.



b) Un día de campo sería ideal para acabar con la rutina.



c) Elijo un lugar exótico al que nunca hemos ido, tal vez comida extranjera.







3 ¿Tienes tendencia a terminar las frases de otras personas?



a) ¡Sí! Parece que leo sus mentes cuando no saben cómo expresarse.



b) No soy muy respetuosa y espero a digan lo que opinan.



c) Me gusta conocer otras opiniones diferentes a la mía, escucho con atención.







4 Hay muchísima gente en la fila de los tickets para la película que quieres ver, tú…



a) Le encargas tu lugar a la persona de atrás, le haces ojitos para asegurarte que no te quede mal y mientras vas a dar una vuelta.



b) Tomas tu lugar en la fila y esperas tu turno.



c) No haces fila porque pediste tus boletos vía Internet







5 Cuando en la escuela hay trabajos en equipo…



a) Me parece horrible esperar que otros hagan cosas en las que tardan mil horas cuando se que yo lo hago más rápido, por lo que tomo la iniciativa.



b) Me encanta porque es la oportunidad de conocer a otras personas aparte de mi grupito de amigas.



c) Tiene su lado bueno y malo, por eso trato de que seamos organizados y valorar las ideas de todos para hacer un buen trabajo.





RESULTADOS



Mayoría de A



Contigo, ¡qué viva la fiesta! Vives la vida al máximo y a mil por hora, eres activo, abierto y muy curioso lo que te lleva a descubrimientos increíbles. Lo peor para ti es sentirte atado, así que haces cambios divertidos a lo cotidiano para sentirte bien.



Mayoría de B



¡Relajada sin duda! Eres amante de la naturaleza, te muestras sin máscaras. Disfrutas los paseos que te permitan alejarte del mundo de vez en cuando para disfrutar descubriéndote. Eres discreto, haces amigos con facilidad y disfrutas tu independencia. Estás en armonía contigo y con los demás.



Mayoría de C



Has encontrado tu propio estilo, ¡eres elegante y exclusivo! Te encantan los detalles y disfrutas descubriendo los tesoros que no se ven a simple vista. Posees una gran sensibilidad que te permite percibir lo duradero en la vida, te gusta la cultura y la disfrutas al máximo.