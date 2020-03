Rápido y fácil: 3 deliciosos tipos de hamburguesas

Hacer una buena hamburguesa, hoy en día, es parte de todo lo que uno debe saber para sobrevivir en este mundo moderno de comida rápida y fácil de elaborar.

En esta oportunidad, el chef Roberto Soza, un gastrónomo con 12 años de experiencia y profesor de emprendedores en la escuela Gato Chef, nos enseña la receta de una masa base de hamburguesa y tres variaciones a partir de complementos como el tocino, quesos cheddar y sandwichero, duraznos y jamón.

Como todo buen sibarita, dice que cuando se trata de comida, siempre es bueno probar para conocer y saborear la sazón. “Si alguna señora me ofrece una sopita, no la rechazo porque me gusta conocer la sazón”, señala muy suelto el profesor que explica que no hay que rechazar la experiencia de conocer nuevas propuestas de comida.

El chef explicó que la hamburguesa creció durante el siglo XX junto con la aparición del concepto fast food, y en este tiempo fue adquiriendo un simbolismo especial. Forma parte de uno de los alimentos ícono de la cocina estadounidense, aunque no es de Estados Unidos.

Soza comentó que ya los patricios romanos poseían su versión de la hamburguesa y que se ha estudiado que la primera receta de hamburguesa es de la gastronomía de las tribus mongolas y turcas, que en el siglo XIV ya picaban en tiras la carne del ganado de baja calidad para hacerla más comestible.

Sin embargo, el chef dijo que la palabra proviene de la ciudad de Hamburgo, en Alemania, el puerto más grande de Europa en aquella época. Posteriormente fueron los inmigrantes alemanes de finales del siglo XIX quienes introdujeron en los Estados Unidos el plato llamado filete estadounidense al estilo Hamburgo.

HAMBURGUESA CON TOCINO(masa base)

Ingredientes: Para 5 porciones

• 500 gramos de res

• 150 gramos de tocino

• 1 huevo

• 1 pimentón asado

• 1 cucharilla de pimienta negra

• 1 cucharilla de comino

• Sal a gusto

Preparación:

Paso 1. Mezclamos todos los ingredientes en un recipiente.

Paso 2. Amasamos fuertemente hasta que la carne se sienta con ligazón.

Paso 3. Formamos hamburguesas

HAMBURGUESA BOLIVIANA



• Pan de hamburguesa

• Chorrellana picante (tomate, cebolla y locoto cocidos)

• Queso criollo

• Chorizo precocido y frito en parrilla o sartén

Preparación

En un pan acomoda la hamburguesa, luego la chorrellana picante cocida en una sartén. Encima va el chorizo y luego el queso. Se acompaña con papas y aros de cebolla fritos.

SALSA VERDE

• 1 rama de apio

• 3 ramas de perejil

• 1 locoto

• 1 trozo de pimiento morrón

• 1 cuchara de mostaza( opcional)

• Sal, pimienta, agua

• Pan

Preparación

Colocar los ingredientes en una licuadora, rectificar sazón y agregar el pan para espesar.

HAMBURGUESA RODEO



Hamburguesa

• Pan de hamburguesa

• Tocino tostado

• Queso cheddar

• Salsa BBQ

Preparación

Se cocina la hamburguesa preparada por 8 minutos por lado en una plancha. No deje que se seque porque sino quedará dura.

Posteriormente, en un pan de hamburguesa se ponen la carne, el tocino y una lonja de queso cheddar. Al emplatar se decora con la salsa BBQ, se acompaña con papas fritas y aros de cebolla.

HAMBURGUESA HAWAIANA



Hamburguesa

Extras

• Pan de hamburguesa

• Queso sandwichero

• Jamón

• Rodajas de duraznos al jugo

• Salsa BBQ

Preparación

Se cocina la hamburguesa preparada por 8 minutos por lado en una plancha, a fuego medio. No deje que se seque porque sino quedará dura y seca.

Posteriormente, en un pan de hamburguesa se ponen la carne, dos lonjas enrolladas de jamón, una al lado de otra, una lonja de queso sandwichero y una capa generosa de duraznos picados al jugo. Al emplatar se decora con la salsa verde, se acompaña con papas fritas y aros de cebolla.