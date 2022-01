Viral: una lista de Spotify para esperar turno en la CNS

En redes sociales se viralizó una lista de Spotify para esperar el turno de atención en la Caja Nacional de Salud (CNS).

Lo llamativo es que la lista tiene canciones como "Me estoy muriendo" de Kumbia Kings, "Me muero" de la Quinta Estación y la clásica "Me moriré" de la Factoría.

Los últimos días, debido al constante incremento de casos de Covid-19, los pacientes de la CNS deben esperar hasta 12 horas para ser atendidos en los hospitales de este seguro social.

Varios se quedan a dormir por una ficha y hubo denuncias de que hay venta de espacios.