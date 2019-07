Acusan a un policía de violar y prostituir a una niña de 13 años

“Tengo miedo, una vez ya me obligaron a abortar y ahora tengo miedo”, declaró la menor de 13 años, con dos meses de gestación, a los abogados que la ayudaron a presentar una denuncia contra el policía Miguel Ángel Q. C. (30), que no sólo es acusado de violación, sino también de prostituir a la niña entre sus camaradas.

El funcionario policial, ayer pasado el mediodía, fue aprehendido por personal del Centro Especial de Investigación Policial (Ceip), cuando pretendía obligar a la menor a ingerir pastillas abortivas. Además, en el interior de su vehículo encontraron más de 8 mil bolivianos y otras tabletas.

Según la abogada Andrea García, el policía Miguel Ángel Q. C. llevaba a la menor a diferentes casas y alojamientos, donde esperaban otros funcionarios policiales —entre ellos cabos, sargentos y subtenientes—, quienes abusaban sexualmente de ella.

La víctima, durante su declaración, relató que el año pasado otro policía del municipio de Sacaba la habría obligado a abortar con tabletas y sin ninguna supervisión médica.

El comandante departamental de la Policía, Raúl Grandy, en conferencia de prensa, dijo que se constituirán en parte denunciante e instó a la Fiscalía Policial, acumular antecedentes sobre este caso.

“Este policía será dado de baja de manera inmediata. No se permitirá que se empañe la imagen de la institución”, expresó.

El jefe policial dijo que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fiscalía Policial investigarán todos los elementos brindados por la víctima,.

¿Cómo conoce a su agresor?

Según la abogada García, la víctima y el funcionario policial se conocieron hace dos años. En primera instancia, la obligaba a vender pastillas abortivas, las que eran entregadas a otros menores.

“Por este trabajo, la víctima recibía algunas dádivas”, contó.

Luego tomó confianza con la familia de la menor, a quienes ofrecía “ayuda económica” para la menor y su madre.

POLICÍA ESTUVO PRESO POR 1008

El 1 de febrero de 2018, el Ministerio Público informó sobre la detención preventiva en el Penal de Arani del policía Miguel Ángel Q. C., involucrado en un “volteo de drogas”.

Según la relación de los hechos, el 30 de enero de 2018, efectivos policiales de la Felcn interceptaron a un motociclista en Cochabamba y en la requisa se encontró un paquete de cocaína. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció que el funcionario policial sería dado de baja de manera inmediata. Ahora, las autoridades deberán explicar por qué el policía estaba libre.