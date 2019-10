La Defensoría pide establecer políticas de control migratorio

El representante de la Defensoría del Pueblo, Nelson Cox, señaló que es importante que las instituciones competentes piensen en una regulación seria sobre la permanencia de súbditos extranjeros en Bolivia, esto para salvaguardar los derechos de los extranjeros y bolivianos.

El delegado defensorial observó que poco a poco se hace evidente la gran cantidad de venezolanos en las calles de Cochabamba.

“Antes vendían en los micros, ahora se dedican al comercio callejero. Como Defensoría, velaremos por sus derechos de migrantes, pero es evidente que ellos también deben cumplir con las normas bolivianas”, dijo.

Relatos de algunas víctimas de robo refieren que, a partir de las 21:00, grupos de “venezolanos” se instalan en la avenida Oquendo y Jordán para obligar bajo amenaza a los estudiantes de la UMSS a comprar sus productos.

“Vienen en grupos y nos intimidan, aprovechan sobre todo en las noches”, relató una estudiante.

Algunas víctimas refieren que otro grupo de extranjeros, apostados cerca a la plaza principal, con cuchillo en mano amenazan a los transeúntes.

“‘Te vamos a robar si no nos colaboras’, es lo que me dijeron, ya pasé por eso dos veces cuando me dirijo a mi casa”, relató otra víctima.

Al respecto, Cox dijo que es evidente que algunos extranjeros empezaron a delinquir. “Hay algunos que cometen ilícitos y delitos, queremos pensar que es por necesidad”, dijo. Explicó también que la mayoría de los venezolanos envía el dinero ganado a su país.

El comandante departamental de la Policía, Raúl Grandy, manifestó que se coordinará con Interpol y Migración operativos de control para verificar la permanencia legal de los extranjeros en Cochabamba.

“Hemos estado viendo que algunos extranjeros están siendo involucradas en hechos delictivos; controlaremos este aspecto”, dijo.

El director departamental de Interpol, Johnny Mancilla, señaló que existen dos puntos de control de ingreso de extranjeros, no sólo de venezolanos, en el aeropuerto y en las trancas terrestres. Pero el poco personal existente hace que los controles terrestres no se desarrollen de manera recurrente.

“Coordinamos con los policías que trabajan en las trancas para que nos avisen si detectan el ingreso irregular”, señaló.

Dentro del trabajo que realiza esta unidad policial, se encuentra el seguimiento e inteligencia, lo que les permite saber en qué lugares se encuentran reunidas las personas extranjeras.

“Nosotros tenemos un IP247 que nos permite saber si una persona de afuera tiene o no antecedentes o si es buscado en su país. Damos uso a este sistema cuando salimos en operativos de control”, explicó.

Según norma, los extranjeros deben portar un permiso de estadía y trabajo, esto para hacer legal su permanencia. Los trámites y permisos deben ser tramitados en oficinas de Migración.

El 14 de agosto de este año, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) aprehendió a tres súbditos venezolanos que habrían planeado el secuestro de un empresario cochabambino.

“Estas personas no cuentan con documentos que acrediten su permanencia legal en el país. La Policía los identificó como Luis Daniel P. (22), Heider Jesús B. (23) Victor Daniel H. (29)”, informó en su momento, Grandy.

Estas personas están recluidas en diferentes cárceles del departamento.

esp_seg_3_jamessssssssss.jpg Venezolanos sentados en una calle de la ciudad. DANIEL JAMES

Un boliviano agredió a dos venezolanos en Santa Cruz

Enel departamento de Santa Cruz, el 8 de octubre de este año, Marcelo R. B. (28), de ocupación contador y de nacionalidad boliviana, fue aprehendido tras ser acusado por tentativa de homicidio y lesiones graves al rociar ácido a un hombre y una mujer venezolanos.

R. B. fue atrapado este martes luego de que se diera a la fuga tras cometer la agresión el 3 de octubre.

El ataque sucedió la noche del jueves de la semana pasada, cuando Jakson M. C. y Jaimara F. B., ambos venezolanos, estaban sentados en la cama de una habitación. De pronto, Marcelo Eduardo ingresó al cuarto con una jarra con ácido y echó el químico en la cara del hombre. La mujer también resultó herida.

“Mi esposa estaba sentada en la cama junto a mi amigo, de repente vino este hombre y le echó con ácido en la cara a mi amigo; a mi señora le llegó un poco en la pierna”, relató a medios televisivos uno de los testigos del hecho.

R. B. actuó así presuntamente por un lío pasional, ya que estaría interesado en el varón venezolano, y presuntamente tenían una relación sentimental.

El informe del médico Luis Tapia, del hospital Japonés, revela que Jakson tiene quemaduras de primer y segundo grado en el 40 por ciento del cuerpo, y su diagnóstico es reservado.

La mujer también presenta quemaduras de segundo grado en el cuerpo.

OPINIONES Se debe pensar en una regulación sería sobre la permanencia de los extranjeros en Cochabamba. Nelson Cox Delegado de la Defensoría del Pueblo Organizaremos operativos de control para verificar si la estadía de estos extranjeros es legal. Gustavo Flores Bombero

DROGA

Dos “tragonas” venezolanas

El 28 de septiembre de este año, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) del aeropuerto de Cochabamba detuvo a dos mujeres de nacionalidad venezolana de 37 y 36 años por intentar transportar cápsulas de cocaína que ingirieron previamente.