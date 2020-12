Alcaldía ratifica las restricciones contra Covid-19 y hará prevención

La Alcaldía de Cochabamba determinó ayer ratificar las medidas de posconfinamiento para la segunda quincena de diciembre y enfatizar en la prevención con más controles y multas.



Al mantenerse las medidas, la población podrá circular de lunes a sábado de 5:00 a 23:00 y el domingo de 5:00 a 18:00.



Por Navidad, el domingo 27 de diciembre se podrá circular de 5:00 a 20:00. En Año Nuevo se tendrá otra norma.



El director de Planificación, Johan Sosa, señaló que, a partir de hoy, la Secretaría de Protección al Ciudadano, coordinando con la Policía, las subalcaldías y la Fiscalía, podrá iniciar acciones legales en contra de las personas que no cumplan con las medidas de bioseguridad por atentado a la salud pública.



“El incumplimiento al uso del barbijo o distanciamiento tiene una sanción. Hay multas económicas de mil y 2 mil bolivianos, lo que nos falta es iniciar de manera coercitiva el acompañamiento de la población a las disposiciones emitidas”, dijo Sosa.



“Hace dos semanas se ha realizado operativos para pedir a la población tenga compromiso con la salud. A partir del 16 entran en vigencia las disposiciones coercitivas”, añadió.



La secretaria de salud, Giovana Colodro, señaló que la mayoría de las actividades económicas que fueron reabiertas “no cumple con la bioseguridad”.



Recomendó a la población “asumir la responsabilidad el autocuidado para evitar la congestión de los hospitales y lamentar el fallecimiento de nuestros seres queridos”.



“Al hacer las pruebas rápidas, nos hemos encontrado con pacientes positivos, asintomáticos que no fueron valorados en los centros de salud. Eso incrementa el riesgo de contagio y la posibilidad de tener un rebrote. Estamos en medio de dos departamentos que han incrementados sus casos”, dijo Colodro.



En un recorrido por la ciudad, se ve que al menos el 30 por ciento de la población no cumple con las medidas de bioseguridad.



En los mercados, tanto comerciantes como compradores omiten el uso de las medidas de bioseguridad.



Además, el transporte lleva pasajeros al 100 por ciento, ya no tienen alcohol líquido o en gel dentro de sus vehículos para la desinfección de los usuarios y permiten que las personas suban sin barbijo.



Por otro lado, el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) no se reúne desde hace dos semanas para escuchar los informes del Sedes para que la gobernadora Esther Soria y los alcaldes del eje tomen acciones de prevención.

La Alcaldía trabajará en horario continuo de 8:00 a 16:00 para prevenir contagios de Covid-19.