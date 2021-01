Alcaldía entrega canastas con alimentos a familias vulnerables en la zona sur

El alcalde suplente de Cochabamba, Iván Tellería, entregó la mañana de este miércoles las primeras canastas familiares a vecinos de la OTB San Simón en la zona sur de la ciudad.

Son 66.000 canastas con alimentos de primera necesidad que la Alcaldía distribuirá a partir de hoy a las familias más vulnerables de las diferentes zonas del municipio de Cochabamba.

Cada paquete contiene un bidón de aceite, una bolsa de arroz, de azúcar, fideo, lenteja, harina y quinua, con un valor de Bs 197,50.

“Hoy como municipio estamos cumpliendo, en coordinación con la dirigencia y las subalcaldías, para que estas canastas, que van a llegar a los distritos 9 y 15, beneficien a más de 16.180 mil familias en esta zona. Van a tener artículos de primera necesidad”, señaló el alcalde en la entrega de las bolsas con alimentos.

Agregó que ha tomado demasiado tiempo organizar todo para poder efectuar la entrega de estas canastas e insistió que se ha trabajado y coordinado con uno de los presidentes de las OTB y presidentes de las mancomunidades, para proceder a esta distribución a las familias de escasos recursos económicos.

En octubre del año pasado, la Alcaldía promulgó la ley para otorgar las canastas familiares a los hogares más vulnerables del municipio con un presupuesto de 13 millones de bolivianos, provenientes de los ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

“Esta canasta familiar no es un beneficio, es un paliativo ante la emergencia sanitaria por el coronavirus, porque (ustedes) se han tenido que confinar en sus hogares, no han podido trabajar, llevar el pan del día a sus hogares. No volvamos a lo mismo”, remarcó la autoridad municipal.