Denuncian construcción de edificio en El Pueblito; Alcaldía intervendrá

Vecinos de la OTB El Pueblito, sitio patrimonial origen de la fundación de Villa de Oropesa, denunciaron la construcción de un edificio en la acera norte de la plaza, que atenta contra la arquitectura histórica y desfigura el lugar de casas coloniales.



David Pereira, arqueólogo y escritor de artículos sobre el “pueblo de Canata” hoy El Pueblito, considera que la construcción de edificaciones modernas atenta contra la preservación patrimonial.



Además, cree que la edificación dañará “enormemente” la vista colonial y va en contra de la normativa de preservación histórica del municipio.



Igualmente, daría paso a que otras construcciones también se levanten en su entorno y en un futuro Cochabamba pueda perder una importarte área patrimonial y cultural.



“En este caso, no se está destruyendo una casa antigua, pero sí se está edificando una moderna de varios pisos que deformaría y destrozaría el entorno y lo que refleja El Pueblito. Creo que la Alcaldía debe intervenir”, agregó.



Para el dirigente de la OTB El Pueblito, Daniel Vargas, esta situación refleja la ineficacia de la Alcaldía al establecer normas que ni puede hacer cumplir.



“Como OTB no hemos intervenido en el tema, porque es tuición de la Alcaldía, seguramente, el vecino ve su derecho de construir, pero la Alcaldía debería haber hecho respetar lo que es El Pueblito”, cuestionó.



El concejal Edwin Jiménez indicó que hay una normativa que protege las características coloniales y aclaró que en una determinada área no se puede levantar edificaciones que quiebren las características.



Aseguró que la subalcaldía Adela Zamudio tendrá que dar información sobre en qué normas se basó para permitir una construcción de este estilo en este lugar.



El subalcalde Miguel Ángel Saucedo dijo que desconocía la nueva edificación en El Pueblito y que se enteró de este hecho a través de una vecina del lugar, pero aseguró que recaban datos. Señaló que recién hoy contaría con más información sobre el tema y podría informar.



Los Tiempos buscó la versión del propietario de la edificación cuestionada, que está en obra gruesa. En la visita al lugar, los trabajadores de la construcción y otras personas, al percatarse de la presencia de este medio, evitaron dar información. Tampoco quisieron compartir algún contacto para poder conocer su versión.





El Pueblito, un lugar histórico



El Pueblito responde a la pregunta:¿Cómo era Cochabamba en antaño? Es un lugar que aún mantiene las viviendas coloniales, es uno de los atractivos turísticos y es donde se desarrollan diferentes ferias culturales.

El arqueólogo David Pereira cree que la evidencia para apoyar la ubicación del pueblo Canata en Tupuraya, donde nació la “Villa Oropesa” (Cochabamba), es el área de “El Pueblito-Tupuraya”, ya que es un sitio arqueológico precolombino y estudiado por primera vez en 1952 por el arqueólogo sueco Stig Rydén.

“Este preciso lugar fue donde se asentaron los colonizadores de la etnia aimara hablante Cana durante el incario”, dijo.