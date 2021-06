Aún no encapsularán los tres distritos de alto riesgo a Covid-19

La Alcaldía de Cercado descartó el encapsulamiento de los distritos 2, 10 y 12 que figuran en la categoría de “riesgo altísimo” de un estudio publicado por la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).



El secretario de Salud, Aníbal Cruz, explicó que esta calificación responde al índice de contagios que presentan, pero de momento no existe ni un proyecto de encapsulamiento a menos que se determine en el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED).



La georreferenciación de los focos de calor se basa en los informes emitidos por el Servicio Departamental de Salud (Sedes).



El responsable de Vigilancia Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo, indicó que desde el inicio de las restricciones por la pandemia se desarrollaron rastrillajes en estos distritos calificados como “alto riesgo”. Se visitó Sarcobamba, Sebastián Pagador y Ticti Norte.



No obstante, ahora los rastrillajes se harán en los sitios donde, aparentemente, no se detectaron casos, “pero sabemos que hay. Además, las personas de varios sectores de la zona sur no acuden a un centro de salud para ser tratados”.