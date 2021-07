Trabajadores de Obras Públicas radicalizarán protesta por falta 230 contratos

Alrededor de 230 trabajadores eventuales de Obras Públicas del municipio de Cochabamba advirtieron que radicalizar sus medidas de presión desde este martes exigiendo la renovación de contratos.



El secretario ejecutivo del Sindicato de Obras Públicas, Julián Rocha, señaló ayer que los afectados determinaron ingresar a una huelga de hambre y recurrir al Ministerio de Trabajo para que la Alcaldía atienda su demanda.



“Lamentablemente estamos hablando de 230 trabajadores que no firmaron ese contrato, son personas que tienen hasta ocho contratos y que trabajaron unos 10 a 15 años con pala y pico”, mencionó.



Rocha adelantó que la protesta se trasladará hasta las puertas del Concejo Municipal y negó que exista nepotismo. Ayer los afectados instalaron una vigilia en dependencias municipales solicitando ser atendidos.



“Hay un decreto supremo y recomendaciones de la Contraloría Departamental que indica que familias independientes sí pueden trabajar porque no llevan el sueldo al mismo hogar”, comentó.



Por su parte, el secretario de Infraestructura de la Alcaldía, Gustavo Navia, informó que de 830 trabajadores de Obras Públicas se firmaron 600 contratos, mientras que con el resto no se pudo renovar porque no cumplían los requisitos.



Detalló que una parte de los que no fueron recontratados es porque no presentaron su libreta de servicio militar, tienen antecedentes penales o incurrieron en nepotismo.



Añadió que buscan dialogar con representantes del sector para superar el conflicto.