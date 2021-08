Ministro sobre cupos: “Premilitar es para los mejores alumnos”

Ante las protestas de estudiantes que buscan un cupo para el servicio premilitar en distintas unidades de las Fuerzas Armadas (FFAA), el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, sugirió que estos jóvenes hagan el servicio militar obligatorio, porque “el servicio premilitar es un incentivo para los mejores alumnos”.

“El (servicio) premilitar es un incentivo, una motivación, un reconocimiento a los mejores alumnos y en ese marco no hay inconvenientes, todo está operando normal. Si es que van a haber todavía algunos alumnos que quieren hacerlo, pero quizá están en riesgo de aplazarse, porque no han optimizado sus estudios, tienen la oportunidad de hacer el servicio militar”, dijo. Añadió: “Hay un número determinado y es el que se está reclutando”.

Ayer, por segundo día, cientos de estudiantes de quinto de secundaria protestaron en puertas de las unidades junto con sus padres por un cupo.

Por la vigilia que realizaban, algunos escolares tuvieron que pasar clases virtuales en puertas de las unidades para continuar avanzado sus materias.

“Hoy di un examen porque la profesora me dijo que no hay más tiempo. Quiero hacer premilitar porque así no me perjudicaré un año. En ese tiempo puedo hacer otras cosas o seguir estudiando”, dijo Jhon Choquecayata, mientras esperaba en la Séptima División.Otro estudiante, Daniel Balboa, señaló: “Estamos aquí desde las 4:30 hasta la noche y por eso no pude asistir a las clases semipresenciales. Ojalá nos den una solución para no perjudicarme”.

Los familiares, que peregrinan desde hace tres semanas para acceder a un cupo para el servicio premilitar, expresaron su preocupación y protestan por la mala organización y el presunto uso de influencias para el ingreso, porque de más de 500 personas en espera sólo lograron ingresar 117 hombres y 65 mujeres.

Militares esperan por más cupos

El comandante de la Séptima División del Ejército, Isaac Pérez, espera que se amplíen los cupos para dar solución a los estudiantes de quinto de secundaria que quieren hacer la premilitar.

“Vamos a dar solución a este problema. Se ha solicitado al Ministerio de Defensa y nos ha informado que se va a ampliar los cupos, pedirles a los padres que tengan un poco más de paciencia porque se va a dar solución”, dijo Pérez a la Red Uno.

Desde el lunes cientos de padres instalaron puntos de vigilia en puertas de la Séptima División, la Policía Militar de Cotapachi, la Base Aérea y otras unidades esperando que sus hijos ingresen al servicio premilitar 2021-2022, pero se quedaron sin cupo, pese a contar con la carta de invitación.