Estudio: 54% del personal de salud necesita 3era dosis contra la Covid

El 54 por ciento del personal de salud local necesitará de una tercera dosis contra el Covid-19 después de ocho meses, debido a que sus niveles de anticuerpos están por debajo del rango aceptado, según un estudio de la UMSS y del Colegio Médico.



La investigación de anticuerpos que se presentó ayer se hizo con 220 muestras sanguíneas del personal de salud de más de 25 centros. Se recurrió a las técnicas de RBD y Elisa.



La indagación tuvo como objetivo central analizar el comportamiento del nivel de anticuerpos en el personal inmunizado, como el primer grupo de riesgo en Cochabamba, entre febrero y marzo con biológicos de Sputnik V y Sinopharm de China.



El 54 por ciento “presenta títulos por debajo de los niveles aceptados que van de 1 a 10 para la técnica de RBD” a cinco meses de completar su vacunación, explicó el epidemiólogo y parte del Comité Científico del Colegio Médico, Yercin Mamani.



El 45 por ciento aún tiene títulos de anticuerpos por encima de este rango y “por ende aceptables para la protección de Covid-19” (ver infografía).



La alérgola y parte de la investigación Melva Guillén dijo que estos resultados sirven como guía para enfrentar la pandemia y muestran que es necesario que se gestionen vacunas de refuerzo, para cuando se cumplan ocho meses, para proteger al personal.



Explicó que pese a los bajos niveles de anticuerpos, la persona no se queda sin defensas.



“La inmunidad que generan las vacunas se miden en dos: la humoral que es la cuantificación de la IgG y la RBD o celular, las células de memoria las vamos a guardar hasta un nueva exposición en la que vuelven a generar inmunoglobulinas”, expresó.



Mamani explicó que el personal de salud con niveles bajos de anticuerpos es susceptible de enfermar y suele necesitar 14 días de baja, lo que merma al personal.



El presidente del Colegio Médico, Alvin Siles, destacó: “La vacuna es fundamental, por lo que pedimos que la gente acuda a vacunarse, porque cuanto más rápido lleguemos al 70 por ciento volveremos a la normalidad”.

Salud descarta refuerzo; prioriza 1era y 2 da dosis

El ministro de Salud, Jeyson Auza, descartó ayer que se aplique una tercera dosis de las vacunas contra la Covid-19, mientras no se termine de aplicar la primera y segunda dosis.



“Tenemos que ser claros, tenemos 5 millones de vacunas y un gran porcentaje de personas que no han recibido ni primera ni segunda. Esa es nuestra principal preocupación. ¿Cómo podemos pensar en una tercera cuando no hemos aplicado ni la primera ni segunda? Tenemos un porcentaje que no ha recibido vacunas. A esas personas debe estar orientada en su estrategia”, dijo.



Auza desestimó esta posibilidad porque la Organización Mundial de la Salud (OMS) no autorizó esta tercera dosis y más bien pidió donar a países que no tienen dosis.





OMS aboga por el acceso a la vacuna



La decisión de la OMS es que los países con grandes suministros de vacunas contra el Covid-19 eviten aplicar la tercera dosis hasta fin de año, según las declaraciones del director general Tedros Adhnom Ghebreyesus.

El propósito es que las vacunas sean más accesibles y estén disponibles en los países más desfavorecidos, donde muchos de sus habitantes ni siquiera han recibido una primera dosis.

En Cochabamba la investigación del Colegio Médico y del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Facultad de Medicina de la UMSS sólo pretende ser una guía en la estrategia de lucha contra la pandemia del Covid-19.