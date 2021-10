Exigirán carnet de vacunación para cobrar el Juancito Pinto

La Dirección Departamental de Educación (DDE) indicó ayer que se exigirá el certificado de vacunación contra la Covid-19 a los padres de familia o tutores de estudiantes que se beneficiarán con el pago del bono Juancito Pinto, en cumplimiento de Decreto Supremo 4716 que promulgó la Gobernación de Cochabamba.



Si bien la inmunización no es obligatoria, el director departamental de Educación, Iván Villa, informó ayer que a través de una circular se recomendó pedir el carnet de vacunación a todo “padre de familia y profesor que ingrese” a un establecimiento educativo.

Propuesta



“Estamos solicitando como departamento que el pago de este bono se realice en las unidades educativas, ya que la gestión pasada hemos tenido una serie de problemas y muchos estudiantes no han podido cobrar este beneficio porque se les solicitó el carnet de identidad en los bancos”, remarcó.



Villa aseveró que una ventaja de cancelar el bono en las escuelas es que si el alumno no cuenta con su cédula de identidad, se convoca al maestro del aula correspondiente y a un representante del consejo educativo de los padres de familia para entregar el incentivo.



En Cochabamba se estima que el bono se pagará a 434.745 estudiantes, unos 228.866 alumnos son de primaria y 205.879 de secundaria. En tanto, la cantidad de beneficiarios de educación especial alcanzan a 1.599, detalló el titular de la DDE de Cochabamba.



“Comunicar además a toda la población de que en nuestra institución como en las direcciones distritales se está exigiendo el carnet de vacunación para que puedan ser atendidos en sus trámites”, sostuvo.



Sin embargo, agregó que aún no está definida la fecha en que se iniciará el pago del incentivo a los estudiantes del departamento de Cochabamba.





Recomiendan ir a vacunarse



El director distrital de Quillacollo, Oscar Terán, exhortó a los padres de familia aplicarse las vacunas anticovid para evitar problemas, porque los directores sólo harán cumplir la circular.

“Rogamos, reflexionamos a todos los padres que se puedan vacunar, por ahí cuando van a querer recibir el bono pueden tener problemas por no tener el certificado, incluso si el pago es en el banco”, afirmó.

Por su parte, el director departamental de Educación, Iván Villa, enfatizó que la cantidad de estudiantes de 16 y 17 años que se prevé inmunizar contra la Covid-19 es de 67.135, por lo que se aguarda la llegada de las dosis para comenzar con la campaña que está cargo del Sedes.