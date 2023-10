Culpan a encargado de celdas de la Felcc por la muerte de un joven

El sargento Omar Cabrera Mercado, encargado de celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen fue inculpado de la muerte violenta de Henry Mollinedo Condori, aprehendido por pornografía.

La Asociación de Esposas de Policías, aseguran que Cabrera es una víctima más de la corrupción de los jefes con cargos altos e inculpan a los de bajo rango.

Henrry Mollinedo Condori (32), fue aprehendido en Entre Ríos por el personal de la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), el 11 de octubre, al día siguiente este perdió la vida con múltiples golpes en el cuerpo.

La representante de esposas de los Policías en Cochabamba, Ruth Ajacopa, lamentó que el sargento haya sido inculpado sin pruebas que acrediten su autoría en el homicidio del aprehendido.

“Hay irregularidad en el proceso de investigación, se debería investigar y no encubrir y estar inculpando a la clase subalterna, quienes son los que pagan los platos rotos de los malos jefes que están acostumbrados a tapar algún delito cometido”, dijo.

Remarcó que como Asociación de Esposas de Policías exigen la correcta investigación del caso para que se dé con los verdaderos responsables; “si tienen que caer jefes, tienen que caigan jefes”.

El director de la fuerza anticrimen, Freddy Medinacelli, señaló que su unidad no está manejando el caso, sino una comisión de tres fiscales y que no le dan acceso a la información. “Nosotros no estamos a cargo del caso. Se ha conformado una comisión de tres fiscales, el Ministerio Público está investigando todo, incluso ellos lo aprehendieron al sargento”, dijo.