Presidenta del Concejo: “Pacata nunca fue de Sacaba”

La presidenta del Concejo Municipal, Marcela Vidaurre, manifestó que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre Pacata “es una determinación judicial, aunque Sacaba sostenga que no es atribución de la instancia jurisdiccional ver el tema de límites, pues en ese entonces lo era y la ley no tiene carácter retroactivo, salvo, en materia laboral y penal, por lo tanto, nos sometemos al imperio de la ley”.

Sostuvo Vidaurre que convocando a la confrontación no se gana nada. “Con paritos y bloqueos no se consigue nada y esa es una determinación de orden legal y una vez notificados lean, porque el auto supremo no solo habla de la competencia administrativa; también, se refiere a los límites”, aclaró.

Vidaurre manifestó que sería bueno consultarle a la población de Pacata a qué municipio quieren pertenecer, no es nomas decir que Pacata pertenece a Sacaba porque así lo fue “legalmente no tienen la razón, históricamente no la tienen y pacíficamente hagamos la transición de lo que ha determinado este auto supremo”.

El fallo notificado el 14 de marzo ordena “el inmediato cumplimiento” de la sentencia del 14 de octubre de 1998 y de la Resolución 223/2015 a favor de Cercado por la disputa de límites, dándole autoridad desde Pacata hasta el río Chakimayu.