Cochabamba registra 116 casos de herpangina por un brote inusual de enterovirus

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 09/06/2026 a las 17h48
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El Servicio Departamental de Salud (Sedes) informó que Cochabamba registra un brote inusual de herpangina y otras enfermedades asociadas al virus Coxsackie y enterovirus, entre ellas el síndrome de manos, pies y boca. De acuerdo con el jefe de la Unidad de Epidemiología, Rubén Castillo, hasta la fecha se notificaron 116 casos acumulados en el departamento.

Castollo explicó que estas patologías suelen presentarse en guarderías, centros de atención pediátricao unidades educativas,así como en lugares con hacinamiento, donde existe una mayor facilidad de transmisión.

El reporte epidemiológico indica que Cochabamba concentra el 16% del total de los casos, con presencia de la enfermedad en municipios como Cercado, Quillacollo, Sacaba y Vinto. Según el jefe de la unidad de epidemiología, el cuadro clínico dura aproximadamente siete días y se caracteriza por fiebre, malestar genera, pequeñas y dolorosas llagas o úlceras.

"No hay un tratamiento específico, simplemente se debe controlar la fiebre y el estado general del paciente", explicó Castillo. Asimismo, recomendó reforzar las medidas de higiene y el lavado frecuente de manos, además del aislamiento de las personas que presenten síntomas para reducir el riesgo de contagio en los entornos familiares, escolares y comunitarios.

 

 

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