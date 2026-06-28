A cargo de especialistas: la torre de la catedral será restaurada con Bs 900.000

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 28/06/2026 a las 8h00
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La torre de la Catedral Metropolitana de Cochabamba será refaccionada y restaurada por un equipo de especialistas con el financiamiento y supervisión del Municipio de Cercado.

Los trabajos ya empezaron  y prevén la entrega de la obra el 29 de septiembre. Sin embargo, tomando en cuenta que el aniversario departamental es el 14, no descartan terminar para esa fecha.

El costo de la obra, según el Municipio, es de Bs 900.000. La restauración solo contempla la torre de la catedral.  

La Catedral de Cochabamba es uno de los monumentos arquitectónicos más importantes de la ciudad. Fue declarado Patrimonio Nacional Monumental y Arquitectónico en 1967, y ascendió a la categoría de Catedral Metropolitana en 1975, cuando el Papa Pablo VI designó a la diócesis como sede metropolitana. 

Desde su primera estructura, consolidada en 1630, hasta las posteriores edificaciones en 1735 y las remodelaciones de la fachada principal entre 1922 y 1930, han pasado casi 400 años y tiene un natural desgaste por el paso del tiempo.

Y ante el deterioro de varios frentes, la alcaldía de Cercado ya tiene los permisos necesarios para refaccionar, en primera instancia, la torre de la catedral.

“Estamos empezando con la torre que es lo más importante. Ya tenemos  arquitectos y restauradores especialistas. Queremos que nuestra catedral esté en las mejores condiciones”, dijo el alcalde Mandred Reyes Villa, el viernes durante una inspección a los trabajos de la torre de la catedral.

En tanto, el arzobispo de Cochabamba, monseñor Óscar Aparicio, dijo que están contentos porque finalmente se podrá intervenir para la preservación de un patrimonio importante para Cochabamba y el país.

“La Alcaldía tiene el ímpetu de poner orden en nuestra catedral. Como arzobispado hemos arreglado el tema de las cubiertas y refaccionado todo el interior con recursos propios”, dijo Aparicio.

Aún están pendientes de refacción, otras partes de la catedral como la fachada externa.

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