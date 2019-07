Petrobras debe dejar el control del gasoducto Bolivia-Brasil

La empresa brasilera Petrobras deberá dejar el control del gasoducto Brasil-Bolivia y vender su participación en compañías de transmisión y distribución de gas, tal como indica el acuerdo de la compañía con el Consejo de Administración de Defensa Económica (CADE), según explica el diario brasileño Folha.

CADE es el organismo responsable de investigar y decidir sobre cuestiones de competencia, así como de fomentar y promover la cultura de la competencia en ese país.

El ajuste debería llevar a una reducción las importaciones brasileñas de gas en al menos 10 millones de metros cúbicos por día.

El acuerdo que será evaluado hoy, también expresa que, después de dejar el control del gasoducto, si Petrobras tiene interés en la compra del gas boliviano como consumidor, podrá mantener hasta el 50 por ciento del gas disponible.

Petrobras también está obligado a vender el 10 por ciento de su participación restante en NTS (New Transportadora do Sudeste) y en TAG (Gas Associated Transportadora) y tendrá que desinvertir su participación en distribuidores estatales.

Con el acuerdo, el gobierno brasilero espera abrir el mercado del gas, atraer inversiones y reducir el precio hasta en 40 por ciento para estimular la industria e impulsar el crecimiento de la economía.

El medio brasilero, indica que el gasoducto Brasil-Bolivia es el principal canal de transporte de gas en Brasil. Cruza Mato Grosso do Sul, Sao Paulo, Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul, pasando por 136 ciudades. Además, informa que el gasoducto también suministra termoeléctricas y refinerías directamente a lo largo de su ruta.

El acuerdo indica, también, que Petrobras deberá renunciar a su exclusividad en ductos y permitir que terceros tengan acceso a dichos ductos además a sus plantas de tratamiento de gas.

Petrobras hizo el trato a cambio de que CADE suspendiera una investigación por abuso de su posición dominante en el suministro de gas, según Folha.