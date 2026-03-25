Desborde del río Ichilo inunda unos 16 barrios en Puerto Villarroel

Al menos 16 barrios en la población de Puerto Villarroel, en el trópico de Cochabamba, están afectados por inundaciones a consecuencia del desborde del río Ichilo, debido a las fuertes y constantes lluvias que han caído en el departamento los últimos días, según un reporte de Unitel.

La inundación comenzó el martes cuando la crecida del río Ichilo sorprendió a los pobladores de esa región tropical del departamento. Se estima que el agua cubre más de un metro y medio de las calles y viviendas.

“Anoche hemos dormido con miedo porque el agua a veces un poquito fuerte está corriendo y se puede desarmar la casa, estamos muy nerviosos, mucha agua”, manifestó un comunario a Unitel.