COD recibió 50 denuncias de abuso laboral en cuarentena

Tras más de dos meses de cuarentena, la Central Obrera Departamental (COD) recibió casi 50 denuncias de despido, reducción o no pago de salario, informó el secretario de relaciones de la organización, Vicente Córdoba.

El dirigente explicó que estos atropellos a los trabajadores se registran a pesar de que las leyes y decretos supremos aprobados por la cuarentena prohíben despidos.

Córdoba indicó que el principal infractor es el Gobierno nacional, que no cumple sus propias leyes, debido a que 40 maestros del Programa de Formación Complementaria para Maestros (Profocom) no recibieron sus salarios ni se les renovó el contrato en esta gestión.

Explicó que los afectados anunciaron que iniciarán una huelga de hambre para ser restituidos. La COD también ha recibido otras siete denuncias.

Ministerio

El pasado 14 de abril, el director general de Trabajo, Sergio Cardozo, informó que al Ministerio habían llegado 2.800 denuncias de trabajadores que sufrieron una reducción o descuento de su salario o fueron obligados a tomar vacaciones forzosas por la suspensión total o parcial de sus actividades laborales debido a la cuarentena declarada.

Las denuncias fueron recibidas por correo electrónico debido a que en esa fecha las oficinas estaban cerradas y el aislamiento imposibilitaba la movilidad de las personas.

Para no pagar salario, las empresas argumentan que no están produciendo y no tienen los recursos necesarios.

El funcionario detalló que, por la declaración de la cuarentena o la reducción del horario laboral, no corresponde descuento alguno del salario ni fraccionamiento.

“Los trabajadores deben recibir el salario completo, según la Ley General del Trabajo hasta el 15 de cada mes. Entonces esperamos que hasta ese día todos los empleadores cumplan con el pago”, dijo en ese entonces.