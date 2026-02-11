Renuncia la directora de la ANH, Margot Ayala

La directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Margot Ayala, presentó hoy miércoles su renuncia al cargo luego de aproximadamente 100 días de gestión, en medio de cuestionamientos relacionados con el control a la calidad de los combustibles, según un reporte de Red Uno.

Ayala había sido posesionada el 10 de noviembre de 2025 con el encargo de garantizar el suministro y contribuir a la estabilización del mercado energético del país. En ese momento, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli, destacó su designación como la primera mujer en asumir un cargo jerárquico dentro de la actividad hidrocarburífera.

Durante su presentación, la autoridad fue resaltada por su experiencia en gestión de recursos naturales, formulación de políticas públicas y desarrollo sostenible. Hasta el momento, no se dieron a conocer mayores detalles oficiales sobre las razones de su dimisión ni sobre quién asumirá el cargo de manera interina.

“El Decreto Supremo 4718 de 2022 establece que el ente regulador solo debe realizar el análisis básico de calidad en sus laboratorios móviles. Es el operador, en este caso YPFB, el responsable de realizar el análisis completo en un laboratorio”, señaló, al afirmar que existen responsabilidades diferenciadas entre el regulador y el operador del sistema.

Ayala sostuvo que durante su gestión se remitieron muestras a laboratorios para su verificación y que se iniciaron investigaciones para determinar responsabilidades por irregularidades detectadas.

“Estamos realizando todas las investigaciones necesarias para determinar a los responsables de estas irregularidades en los combustibles”, dijo.

Asimismo, aseguró que la ANH trabajó con limitaciones heredadas de gestiones anteriores.

“Hemos heredado un sistema con muchas falencias, presupuesto reducido, personal sin la especialización requerida y mucha corrupción”, mencionó.

Explicó que se impulsó convenios y contrataciones de servicios de laboratorio para mejorar los controles.

La exdirectora también indicó que los resultados de análisis evidenciaron parámetros fuera de norma en combustible, lo que derivó en el precintado de tanques y controles adicionales.

En ese marco, afirmó que las acciones asumidas afectaron intereses externos. “Avanzar en las investigaciones ha afectado los intereses de una red de corrupción, que ha emprendido un ataque sistemático en mi contra”, declaró a Red Uno.

Al referirse a su salida, Ayala señaló que la decisión responde a motivos personales y profesionales.

“En estos casi 100 días constaté que el trabajo institucional pierde efectividad cuando la energía se desvía hacia conflictos internos o disputas que no contribuyen a resolver los problemas reales del país”, expresó.

Finalmente, sostuvo que deja el cargo con la convicción de haber cumplido su labor y reiteró que su gestión estuvo guiada por criterios técnicos y de servicio público.

“El país necesita instituciones transparentes que trabajen, persigan la corrupción y concentren sus esfuerzos en mejorar la vida de la población”, concluyó.

