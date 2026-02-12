Precintan tanque de almacenamiento que contenía combustible fuera de especificaciones

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) cumplió este jueves con el precintado de un tanque de almacenamiento de la empresa YPFB Logística en la Planta Palmasola, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El pasado viernes, personal técnico de la ANH extrajo muestras del tanque de almacenamiento de gasolina, las cuales fueron enviadas al laboratorio de YPFB Refinación, el único certificado para verificar todos los parámetros que establece la normativa vigente, es decir, un análisis completo de calidad

En este análisis, según una nota institucional de la ANH, se pudo identificar que el componente de goma es superior al límite máximo establecido en la normativa vigente

Tras la notificación física de los resultados, el ente regulador, de acuerdo con el artículo 9 del Anexo del Decreto Supremo N° 4718, procedió con el precintado del tanque, que al momento del hecho contaba con aproximadamente 5 millones de litros de gasolina.

Esta norma señala que “en caso de que el producto analizado bajo el análisis básico de calidad se encuentre fuera de las especificaciones establecidas por el anexo del carburante regulado que corresponda, el Ente Regulador precintará el sistema de almacenaje que contenga dicho producto observado”.