El presidente cambia de Ministro de Hidrocarburos

Marcelo Blanco Quintanilla, viceministro de Electricidad y Energías Renovables, hasta las 21:35 de la noche de este miércoles, es el nuevo ministro de Hidrocarburos y Energías, en sustitución de Mauricio Medinaceli Monrroy.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, posesionó a Blanco Quintanilla, en la Casa Grande del Pueblo, destacando los méritos profesionales del nuevo y ministro de Hidrocarburos y agradeció los servicios del saliente por cumplir con la misión que se le encargó: formular el futuro marco legal del sector hidrocarburos.

Asimismo, destacó que la nueva designación responde a una visión estratégica orientada a recuperar la soberanía energética del país. La autoridad señaló que la decisión busca encarar una nueva etapa en el sector, tras dos décadas en las que no se logró consolidar ese objetivo y, por el contrario, se profundizó la dependencia de mercados internacionales.

“Marcelo Blanco Quintanilla es un destacado ejecutivo boliviano con más de 30 años de experiencia en la gestión financiera, la dirección estratégica y la administración de proyectos energéticos en América Latina”, informa la página del Ministerio de Hidrocarburos Energías.

“A lo largo de su carrera, ha ocupado roles de liderazgo en sectores públicos y privados, destacándose en áreas como el financiamiento de proyectos, la estructuración de inversiones, la negociación internacional y la gestión integral de empresas del sector eléctrico.

“Ha sido Viceministro de Electricidad y Energías Alternativas de Bolivia, así como Director Financiero Regional para importantes multinacionales del sector energético.

“Además, ha ocupado el cargo de Director Ejecutivo en compañías de energías renovables y ha trabajado como consultor para proyectos financiados por organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el PNUD. En estos roles, ha sido responsable de la elaboración y evaluación de políticas públicas, el financiamiento de proyectos energéticos, la dirección estratégica y la gestión de inversiones.

“Su experiencia se complementa con su formación académica, que incluye haber cursado una maestría en administración de empresas con especialización en finanzas y una licenciatura en administración de empresas. A lo largo de su carrera, ha sido reconocido por su excelencia académica y su destacada trayectoria profesional.

“Marcelo Blanco ha desempeñado roles clave en la planificación y ejecución de proyectos de energía, captación de capitales de inversión nacionales e internacionales, y la implementación de políticas de sostenibilidad en proyectos energéticos. Además, ha sido miembro de varios directorios de empresas del sector energético y ha trabajado en la reestructuración organizacional y el fortalecimiento institucional.

“También fue catedrático universitario y escribió varios en la prensa”.