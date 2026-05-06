YPFB distribuye 10,9 millones de litros de gasolina y diésel, más de un millón en Cochabamba

Economía
Redacción Central
Publicado el 06/05/2026 a las 15h48
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Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó mediante su Sistema de Información Diaria de Abastecimiento que el martes 5 de mayo distribuyó a nivel nacional 10.910.415 litros de gasolina y diésel.

De forma desagregada, en todos los distritos comerciales del país se entregaron 5.662.800 litros de gasolina y 5.247.615 litros de diésel.

En los distritos del eje central, YPFB distribuyó:

•  La Paz: 903.000 litros de gasolina y 768.215 litros de diésel.

•  Oriente (Santa Cruz): 2.099.800 litros de gasolina y 2.305.900 litros de diésel.

•  Centro (Cochabamba): 801.000 litros de gasolina y 403.000 litros de diésel.

La información detallada de volúmenes por distrito comercial está disponible en el portal web de YPFB: https://www.ypfb.gob.bo/abastecimiento.

Recientemente, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, señaló que “por instrucciones del presidente Rodrigo Paz Pereira y en línea con los lineamientos de transparencia, se ha decidido establecer un sistema de información diaria sobre el abastecimiento de diésel y gasolina. Pretendemos que la población esté debidamente informada de los trabajos que realiza el Gobierno nacional en materia de hidrocarburos”.

Por su parte, el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, anunció la implementación de “una comunicación permanente con la población, informando los volúmenes de combustible que se distribuyen en cada uno de los distritos comerciales”.

Si bien existen algunas dificultades para la distribución de combustible en ciertos distritos debido a bloqueos, se prevé una regularización paulatina a medida que se levanten estas medidas de hecho.

 

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