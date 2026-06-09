Prestamistas podrán acceder a reprogramación de sus deudas y los choferes a un fondo de alivio

Economía
Redacción Central
Publicado el 09/06/2026 a las 8h45
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Ante los conflictos que afectan al país por más de un mes, el presidente constitucional Rodrigo Paz informó ayer que el Gobierno nacional aprobó mediante decretos supremos la reprogramación de deudas en la banca y un fondo de hasta Bs 1.000 millones para el sector transporte.

“Se ha decidido, a través del gabinete, el decreto para la reprogramación de deudas en todo el país”, anunció el mandatario tras promulgar la Ley de Regulación de Estados de Excepción, al mediodía en presencia de autoridades, en la Casa Grande del Pueblo, según ABI.

El jefe de Estado explicó que este decreto de reprogramación de deudas “tendrá un efecto inmediato” y es para el turismo, gremial, artesano, cuentapropista, empresario y otros sectores productivos.

Además “para el compañero transportista se ha aprobado un decreto que tendrá un impacto hasta 1.000 millones de bolivianos (…), es un fondo de garantía hasta 1.000 millones de bolivianos, sobre la base de 100 millones para apalancar”, agregó.

El presidente Paz brindó esta información en un contexto en el que los diversos sectores productivos se ven perjudicados y afectados por los bloqueos de caminos en diferentes regiones del país.

Fondo

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas convocó al sector del transporte de La Paz a una reunión, a las 11:00 del martes para presentar los alcances de la propuesta normativa de “Alivio Financiero” y el Fondo de Garantía de Crédito para el Transporte (Fongat).

“El Fongat constituye una medida concreta orientada a ampliar las oportunidades de acceso al crédito mediante mecanismos de garantía que permitan respaldar la actividad económica del sector y generar mejores condiciones para su desarrollo”, explicó esta cartera de Estado en un comunicado.

La convocatoria permitirá que los representantes del transporte conozcan de “primera mano” estas propuestas, intercambien criterios sobre su implementación y contribuyan a su fortalecimiento en beneficio del sector.

Perjuicio

Se estima que  más de 5 mil transportistas están varados en las carreteras del país como consecuencia de los bloqueos de caminos de sectores que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Además, de la crisis humanitaria el sector está afectado por las pérdidas de los fletes y las multas que tendrán por no cumplir con la entrega de la carga que llevan en los plazos establecidos.

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