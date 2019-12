Chile y España apuestan por transformación agrícola ante desafío climático

Chile y España expresaron hoy su apuesta por una transformación del sector agrícola y silvícola a través de mecanismos de producción más sostenibles para afrontar el desafío que plantea el cambio climático en las próximas décadas.

El ministro de Agricultura de Chile, Antonio Walker, y el secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio español de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Fernando Miranda, así lo han expresado en la inauguración del día dedicado a la agricultura y los bosques en la Cumbre del Clima (COP25).

En sus intervenciones han coincidido en que es necesario reducir las emisiones del sector primario con medidas reales, y para ello defienden un diálogo con los sectores público y privados, apostar por la transformación y la innovación, y por la formación a los productores.

El ministro chileno del ramo apuntó que la agricultura -"muchas veces por ignorancia"-, en vez de mitigar el efecto del cambio climático está ayudando a que se agrave.

A pesar de todo, cree que el sector primario tiene "muchas oportunidades" para revertir esa situación, si bien supone un "desafío muy grande".

Walker se comprometió con potenciar una agricultura sostenible, productora de alimentos saludables, para que Chile camine hacia ese objetivo de la neutralidad del carbono, para lo que ha pedido la colaboración del sector privado y de la sociedad civil.

En este sentido, valora como esenciales la agricultura ecológica y el uso de más tecnología para lograr los retos propuestos.

Como objetivos concretos, ha citado la disminución de la superficie de suelos agrícolas degradados en Chile mediante la práctica de una agricultura "regenerativa" que consiga "suelos vivos" o un nuevo método de gestión del agua.

Según ha destacado, es la primera vez que una Cumbre del Clima acoge un día dedicado al sector de la agricultura y los bosques.

Por su parte, el secretario general español a admitido que las políticas puestas en marcha "ya no son suficientes" para alcanzar la neutralidad de carbono (huella de carbono cero) en 2050.

Por eso, cree que es el momento de "transformar y focalizar" la agricultura, la ganadería y la silvicultura para desarrollar acciones que "tengan efectos".

Hay que estudiar, según ha detallado, sistemas de producción basados en la conservación de la biodiversidad, promover las cubiertas vegetales, el uso eficiente del agua o la rotación de cultivos para preservar la fertilidad del suelo y evitar la erosión.

"Las políticas no sirven de nada si no las hacen las personas y, en este caso, sin los productores no se puede hacer nada", ha añadido, tras insistir en que la transformación del campo tiene que estar acompasada con "dar oportunidades de vida" al medio rural, para lo que las personas del territorio necesitan "incentivos y financiación".

El objetivo, según ha apuntado, es reducir las emisiones un 18 % hasta 2030, un desafío "fuerte", pero el Gobierno está "muy comprometido" en ello.