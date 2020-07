Florida supera los 300.000 casos de la Covid-19

Miami |

Florida superó ayer los 300.000 casos de la Covid-19 al sumar más de 10.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas, en medio de una creciente preocupación por la extensión de la pandemia y la falta de decisiones a nivel estatal.



El Departamento de Salud de Florida contabilizó ayer 10.181 casos nuevos y 112 muertes, que ponen la cuenta desde el 1 de marzo en 301.810 personas contagiadas y 4.521 fallecidas por la Covid-19 en este estado, el tercero en número de positivos en EEUU.



En Miami-Dade se contabilizaron ayer 2.514 positivos nuevos, que elevaron la cuenta a 72.317, en su vecino Broward y en Palm Beach los casos nuevos fueron 1.339 y 509, respectivamente y ahora las respectivas cuentas están en 34.153 y 22.788.



Eso significa que de los 301.810 casos y 4.521 muertes de Florida, 129.258 casos y 2.300 muertes se concentran en tres de sus 67 estados.



Desde el 1 de marzo hasta ayer ha habido en Florida 19.334 hospitalizaciones de acuerdo con el Departamento de Salud, que no informa de cuántas personas están ingresadas cada día por la Covid-19.



A las críticas al gobernador Ron DeSantis por no actuar frente al coronavirus y dejar todo en manos de autoridades condales y municipales y las peticiones para volver al confinamiento en las zonas más afectadas ayer se sumó la preocupación de que algunos laboratorios de análisis no están informando de los casos negativos a las autoridades del estado como es su obligación.



Eso significaría que los porcentajes de casos positivos que suministran las autoridades del estado no serían acordes con la realidad.



Personal del Departamento de Salud de Florida confirmó al canal televisivo Local10 que han detectado esa conducta irregular en algunos laboratorios privados y están solventando el problema para que no afecte a la "transparencia e integridad de los datos suministrados".



Entretanto, autoridades educativas de varios condados de Florida han decidido retrasar la fecha del inicio del nuevo curso escolar y otras han advertido que dada la situación creada por la Covid-19 no podrán reabrir las aulas para clases presenciales, como han ordenado las autoridades federales.