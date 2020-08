Mike Pence acepta nominación del Partido Republicano para vicepresidente de EEUU

Washington |

El vicepresidente de EEUU, Mike Pence, alabó al país como "una nación de los milagros" en la tercera jornada de la convención republicana, a la vez que marcó un contraste con los demócratas que solo ven "oscuridad" donde hay "grandeza".

"La pasada semana, Joe Biden (el candidato presidencial demócrata) dijo que no había un milagro en camino. Lo que Joe parece no entender es que EEUU es una nación de milagros, y estamos en camino de conseguir la primera vacuna segura y efectiva para el coronavirus a final de año", subrayó Pence al aceptar de nuevo la nominación para la vicepresidencia.

Pence ofreció su discurso anoche desde el Fuerte McHenry en Baltimore (Maryland), un lugar histórico conocido por ser la sede de una batalla en la Guerra de 1812 contra los británicos que inspiró la composición del himno nacional de Estados Unidos.

"Donde ellos (los demócratas) ven oscuridad -subrayó- nosotros vemos grandeza de EEUU”.

"Y si quieren un presidente que guarde silencio cuando nuestra herencia es degradada o insultada, entonces no es su hombre", agregó sobre el presidente Donald Trump.

Además de la crisis de la pandemia del coronavirus, que ha dejado casi 180.000 muertos en EEUU, Pence se refirió a las protestas que han estallado en Kenosha (Wisconsin) después de que la Policía disparara siete veces por la espalda a un afroamericano el fin de semana y que este martes por la noche resultaron en el asesinato de dos personas a manos de un miliciano de 17 años.

"Déjenme ser claro: la violencia tiene que cesar, ya sea en Mineápolis, Portland o Kenosha (...) Tendremos ley y orden en las calles de EEUU", afirmó Pence al comentar las varias ciudades que han vivido episodios de protestas contra la violencia policial en los últimos meses.

La Policía, con Trump

Minutos antes, en la convención, el director de la Asociación Nacional de Organizaciones Policiales, Mick McHale, expresó su respaldo al presidente Trump ante "estos tiempos desafiantes" y el "caos" generado.

"Desafortunadamente, el caos resulta cuando las autoridades en ciudades como Portland, Minéapolis, Chicago y Nueva York toman la decisión consciente y pública de no apoyar a los agentes policiales", dijo McHale, agente en Sarasota (Florida).

Curiosamente, todas las ciudades mencionadas por el policía cuentan con alcaldes demócratas.