La OMS advierte que aún queda un "duro camino" antes de vencer al Covid

Ginebra y Bruselas |

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtieron ayer que por delante quedan seis meses de "duro, duro camino" antes de que las vacunas puedan invertir la tendencia y derrotar al coronavirus.

La situación en muchos países es muy preocupante, y podría empeorar, declaró María Van Kerkhove, responsable del equipo técnico sobre el nuevo coronavirus.

"Un puñado de países están viviendo realmente una transmisión increíblemente intensa", en particular en Europa y Norteamérica, indicó.

Las nuevas mutaciones del coronavirus que se han detectado en Reino Unido y Sudáfrica no parecen por ahora tener un impacto en las vacunas desarrolladas contra la Covid-19, ni obligan a cambiar las medidas de prevención individuales, señaló.

"El incremento de la transmisión con la variante británica parece subir de 1,1 personas por paciente a entre 1,5 y 1,7, eso no es bueno pero no es catastrófico, no indica que esté fuera de control", explicó Van Kerkhove.



"Tampoco significa que no funcionen las medidas actuales" (distanciamiento físico, mascarilla, higiene de manos, entre otros), indicó en el encuentro semanal de expertos de la OMS con internautas.



En tanto, el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, añadió que las nuevas variaciones "no significan que el coronavirus se comporte de forma diferente" y explicó que es habitual que cuando un virus muta lo haga a una variante más contagiosa, no más mortal.



"Al virus le interesa expandirse lo más posible, no matar al organismo que lo acoge", subrayó, y añadió que una de las formas de hacerlo es aumentando la cantidad de carga vírica que tiene el portador, lo que facilita que por ejemplo al toser expela más partículas contagiosas.



Van Kerkhove, en los minutos finales de consejos a la población, recomendó "evitar viajes y desplazamientos innecesarios".

Moderna en UE



La Comisión Europea (CE) otorgó ayer una licencia condicional a Moderna para el uso en los países europeos de su vacuna contra el Covid-19, sólo unas horas después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) haya respaldado el fármaco.



"Hemos autorizado la vacuna de Moderna, la segunda vacuna aprobada en la UE", escribió en Twitter la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.



En un comunicado, el Ejecutivo comunitario señaló que, sobre la base de la opinión positiva de la EMA, ha verificado "todos los elementos que apoyan la autorización de mercado" y ha consultado a los Estados miembros antes de conceder la "autorización comercial condicional".



Dicha licencia condicional es una autorización que se basa en menos datos de los que se requieren para una autorización comercial normal, pero se usa si se considera que "el beneficio de la disponibilidad inmediata de un medicamento supera claramente al riesgo vinculado al hecho de que no toda la información esté disponible".



Moderna deberá seguir aportando información a la EMA de los estudios que ya está realizando o de nuevas pruebas para confirmar que los beneficios siguen teniendo más peso que los riesgos.



Esta vacuna se administra en dos inyecciones en el brazo, con 28 días de diferencia entre la primera y la segunda, y los efectos secundarios más comunes que fueron detectados fueron generalmente leves o moderados, y mejoraron unos días después de la vacunación, asegura la EMA.



La Comisión Europea había firmado con Moderna un contrato que permitirá la distribución de hasta 160 millones de dosis de su vacuna entre el primer y el tercer trimestre de este año, que se suman a las de BioNTech y Pfizer, ya autorizada por Bruselas a finales de diciembre.



Esto supone un total de 460 millones de dosis ya aprobadas para su comercialización, una cifra que podría aumentar si la EMA aprueba los profilácticos de otros laboratorios con los que la Comisión Europea ha firmado contratos de compra en los últimos meses, como son Sanofi-GSK, Johnson and Johnson, AstraZeneca, Curevac.



"Los Estados miembros tienen que asegurar que el ritmo de las vacunaciones está a la altura", recalcó en un comunicado la comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, después de que varios países europeos, entre ellos España, hayan comenzado la campaña de inmunización a un ritmo más lento de lo esperado.