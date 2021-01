Perú extiende por 15 días suspensión de vuelos desde Europa

Lima |

Perú amplió por otros 15 días la suspensión de vuelos provenientes de Europa como medida de prevención para evitar el ingreso de pasajeros que eventualmente puedan estar contagiados con la nueva cepa del coronavirus descubierta en el Reino Unido, informó el miércoles el gobierno.

"Se prorroga por 15 días la suspensión de vuelos comerciales que conectan al Perú con Europa y que tienen más de ocho horas de duración", indicó un comunicado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

"Esta medida tiene por objeto reducir los riesgos de contagio por el posible ingreso a territorio peruano de personas infectadas con la nueva variante del Covid-19", agregó el MTC.

Perú cumplirá de esta manera 30 días con esta medida de Europa, desde el anuncio inicial el 21 de diciembre.

La suspensión no afecta los vuelos que salen de Lima rumbo a Europa. La aerolínea Air France anunció que mantenía su vuelo a París del 8 de enero.

Además de la restricción de vuelos, el gobierno ha prohibido el ingreso de extranjeros no residentes en el país que hayan estado en Reino Unido tras la aparición de esa variante del coronavirus.

Hasta el momento, no se ha informado de ningún caso de contagio con la nueva cepa británica o sudafricana, pero la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, no descartó que ello ocurra.

"Esto no quiere decir que no la tengamos, pues ya está en Chile y es muy infecciosa. Por eso tenemos que pensar que la vamos a tener en el país", subrayó la ministra.

Como parte de las medidas de bioseguridad, los pasajeros que lleguen al país deben presentar el resultado negativo de un test PCR (hisopado) de Covid-19.

Adicionalmente, los viajeros deben guardar una cuarentena obligatoria de 14 días.

El país sudamericano es uno de los más afectados de la región por la pandemia, con más de 37.900 muertos y 1.022.018 contagios hasta el martes.