Kiev niega cualquier implicación en la masacre de Moscú

Ucrania negó a través del consejero del presidente del país, Volodímir Zelenski, Mijailo Podoliak, cualquier implicación en la masacre que se ha cobrado decenas de vidas en la capital rusa.



"Por supuesto que Ucrania no tiene nada que ver con el tiroteo o las explosiones", escribió Podoliak en sus redes sociales.



El consejero presidencial agregó que "Ucrania nunca ha recurrido a métodos terroristas" para combatir a Rusia, y afirmó que ha sido "la propia Rusia" la que en otras ocasiones "ha atacado a sus propios ciudadanos para iniciar 'acciones antiterroristas' contra grupos étnicos que protestaban".

Ukraine certainly has nothing to do with the shooting/explosions in the Crocus City Hall (Moscow Region, Russia). It makes no sense whatsoever.







First of all, Ukraine has been fighting with the Russian army for more than two years. And everything in this war will be decided only…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 22, 2024