Trump dice que habla con autoridades de Cuba y prevé acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló el domingo (01.02.2026) que inició conversaciones con las autoridades de Cuba y estima que culminarán en un acuerdo, en momentos en que presiona a la isla tras la detención del exgobernante de Venezuela Nicolás Maduro.

Desde la captura de Maduro el 3 de enero durante un ataque militar de Washington en Venezuela, Trump ha puesto el foco de sus amenazas en las autoridades comunistas de la isla.

"Estamos hablando con el pueblo de Cuba, con los más altos responsables de Cuba", declaró el presidente a periodistas en su residencia en Florida. "Ya veremos qué pasa", añadió, pero "creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba".

"Cuba es una nación en quiebra. Lo ha sido desde hace mucho tiempo, pero ahora ya no tiene a Venezuela para apoyarla", dijo.

Trump, que ya ha cortado el suministro de petróleo venezolano a Cuba, firmó el jueves un decreto que contempla la imposición de aranceles a aquellos países que vendan crudo a La Habana, bajo el argumento de que la isla supone una "amenaza excepcional".

El gobierno cubano acusa a Trump de querer "asfixiar" a su población, que sufre periódicamente de apagones y falta de combustible en las gasolineras.

El sábado, Trump se refirió al tema del petróleo y el impacto que tendría en Cuba la escasez de crudo.

"No tiene por qué haber una crisis humanitaria. Creo que probablemente vendrían a nosotros y querrían llegar a un acuerdo", dijo. "Así Cuba volvería a ser libre", añadió.

Al señalar que considera que llegarían a algún tipo de acuerdo con Cuba, agregó: "Creo que, ya sabes, seremos amables".

El gobierno cubano no ha confirmado ni desmentido lo dicho por Trump, pero el sábado no descartó la posibilidad de un diálogo "serio" con Washington.