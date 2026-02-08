Carnaval. Venecia vive su legendaria fiesta durante más de dos semanas

Barcos y carrozas recorrieron los canales de Venecia el domingo 1 de febrero, en el inicio del Carnaval de esa ciudad, con multitudes enmascaradas a lo largo de las orillas. El tema de este año está vinculado a la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia.



Venecia comenzó su Carnaval el sábado 31 de enero y termina el martes 17 de febrero.



El desfile acuático, fue gran protagonista de la jornada del domingo en el arranque del Carnaval de Venecia



El lema del carnaval de este año es ‘Olimpo - El origen del juego’, un guiño a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, que comenzaron el viernes último.



El año pasado, las dos semanas de carnaval atrajeron a Venecia a un millón de visitantes, y se espera que vuelva a ser la misma cifra. La entrada a la ciudad será totalmente gratuita hasta el 3 de abril.



El Carnaval de Venecia, célebre por sus máscaras y ambiente misterioso, se originó en el siglo XI y fue oficializado en 1296 para permitir la mezcla de clases sociales, alcanzando su apogeo en el siglo XVIII. Prohibido por Napoleón en 1797, fue restaurado en 1979, convirtiéndose hoy en un evento internacional icónico