Alcaldía: “Mi Casa Segura” supera los 41 mil trámites y anuncia nueva etapa digital

El programa “Mi Casa Segura” de la Alcaldía de Cochabamba registró un crecimiento significativo en la atención de trámites, pasando de 6.000 gestiones realizadas entre 2017 y 2021 a más de 41.000 durante la actual administración del alcalde Manfred Reyes Villa. Estos resultados permitieron la conclusión de las dos primeras versiones del programa y sientan las bases para una nueva etapa respaldada por la Ley Municipal 1813/2026, que prevé importantes beneficios para la población.

El encargado del programa, Nelson Urresti, destacó que este incremento responde a la confianza de la ciudadanía y a la mejora en los procesos administrativos implementados en los últimos años. La consolidación de estas etapas permitió optimizar tiempos de atención y ampliar la cobertura del servicio.

En esa línea, el municipio anunció el inicio de una nueva fase del programa Mi Casa Segura, que incorporará el servicio digital 360, permitiendo a los usuarios obtener fichas digitales desde el celular y realizar trámites de manera completamente virtual. Asimismo, se contempla la centralización de los ambientes en el edificio del pasaje Sucre, donde se adecuaron espacios para brindar mayor comodidad a la ciudadanía. Esta nueva etapa estará disponible entre finales de abril e inicios de mayo para fortalecer la eficiencia de la alcaldía mediante el uso de herramientas tecnológicas.