Acusada de narco asistió a proclamación de Evo

La exfiscal y ex alta funcionaria de la Gobernación de Beni, Mayerling Castedo, actualmente recluida e investigada por narcotráfico, asistió a la proclamación del presidente Evo Morales el pasado 18 de mayo, según fotos difundidas por la oposición.

El senador Yerko Núñez y el diputado Tomás Monasterio sostienen que el narcotráfico ha logrado penetrar las instituciones del Estado y que las fotografías de altas autoridades gubernamentales con personas vinculadas a este ilícito son prueba suficiente.

“Queda en evidencia que vivimos en un narcoestado, donde vemos que altas autoridades del Órgano Judicial, funcionarios del Gobierno son denunciados o involucrados en temas de narcotráfico. Esto es preocupante”, declaró Núñez a ANF.

El diputado Monasterio mostró varias fotografías en las que aparecen autoridades gubernamentales con gente que ha sido detenida por sus vinculaciones con el tráfico de drogas.

“El presidente Evo Morales tiene un collage de fotos con personas que tienen vinculación con el narcotráfico, se puede evidenciar una relación de todos con los casos que hemos denunciado”, sostuvo Monasterio.

“Lo más delicado de esto es que esta señora (Mayerling Castedo) habría estado presente en la proclamación del 18 de mayo. Supuestamente si desde 2017 era investigada, cómo fue a proclamar al presidente Evo Morales”, manifestó.Mayerlin Castedo, su hija Joice C. C. y su hijo Jhonsy C. C. fueron aprehendidos el lunes y enviados al penal de Mocoví, en Trinidad, ayer, por su vinculación al clan Candia Castedo, que envió 302 kilos de droga a Paraguay en una avioneta que fue detenida por fuerzas antidroga del vecino país.