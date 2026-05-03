Transporte condiciona diálogo con el Gobierno y ratifica paro

El transporte federado de Cochabamba ratificó un paro de 24 horas para el martes 5 de mayo ante la falta de respuestas del Gobierno a sus demandas.



Aunque el sector fue convocado a dialogar mañana, la dirigencia advirtió que la medida se mantendrá si no se presentan soluciones concretas con la presencia del presidente Rodrigo Paz.



El ejecutivo del transporte federado de Cochabamba, José Orellana, afirmó que la medida responde a la falta de atención a sus principales demandas, entre ellas la calidad del combustible, la asignación de presupuesto para el mantenimiento de carreteras y la provisión de kits y cilindros para la conversión energética.



Asimismo, informó que el pasado jueves fueron convocados a dialogar por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, para este lunes 4 de mayo a las 16:00, a fin de abordar estas demandas.

Condición



En ese sentido, aseguró que la federación participará en el diálogo, siempre que se garantice la presencia del presidente Rodrigo Paz.



“Si la dirigencia nacional de los diferentes departamentos observa que no hay voluntad de atender los puntos planteados, el paro de 24 horas se ratificará. En caso de que se atiendan uno a uno los requerimientos del transporte nacional, la decisión de continuar o levantar la medida se definirá en La Paz”, aseguró.



Por su parte, el ejecutivo del transporte pesado de Cochabamba, Juan Quispe, indicó que el sector se sumará a las movilizaciones, al ser uno de los más afectados.

“A la fecha, nuestros camiones continúan pernoctando en los surtidores, a la espera de abastecerse de combustible. A esto se suma el mal estado de las carreteras, que está generando accidentes”, afirmó.