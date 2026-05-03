Entre coplas y rituales se pide por la nueva vida en Santa Vera Cruz

Cochabamba
Nelson Ramos
Publicado el 03/05/2026 a las 10h37
ESCUCHA LA NOTICIA

Entre coplas, rituales y comercio, los devotos se preparan para la fiesta de Santa Vera Cruz Tatala, en la que los creyentes piden de corazón fertilidad, abundancia,  prosperidad y vida nueva a través de diferentes rituales ancestrales. 

Entre las practicas más comunes está el llevar al canchón templo la bosta del ganado para luego esparcirlo en los corrales con la esperanza de que los animales se multipliquen. 

Otra de las tradiciones es llevar  muñecos de bebés para pedir hijos o dejarlos cuando ya no se desea tener más descendencia. 

La esencia de la festividad se relaciona con el ciclo agrícola y ejerciendo un sincretismo de culturas regionales y españolas.

El párroco del templo de Santa Vera Cruz, Justino Mamani, contextualizó que en esta festividad se mezclan la tradición cristiana católica y del valle alto. Señaló que la tradición cochabambina aporta la devoción con las coplas, las ofrendas y la mejor selección de sus cosechas y ganado.

“Hay parejas que no pueden tener wawitas, vienen a pedir al señor de Santa Vera Cruz”, indicó Justino Mamani, señalando que la fertilidad es un tema central en esta festividad.

En cuanto a la organización, el párroco indicó que para esta festividad se coordinó con la Gobernación, la Alcaldía, comerciantes, centros educativos católicos, a los grupos musicales de coplas y distintos medios de comunicación y remarcó que esta fiesta comenzará el 2 de mayo cuando saldrá la imagen del Cristo del templo al canchón, alrededor de la cruz.

El catequista del templo de Santa Vera Cruz, Carlos Ticona, detalló que esta actividad comenzó desde el 19 de abril con un trueque continuando con el lanzamiento en la Casa de la Cultura el 23 de abril y siguiendo con la bendición de vehículos el 26. El 27 de abril con la misa a los comerciantes, el 28 con el lanzamiento oficial, el 29 con la visita del Tatala a la estación del tren metropolitano, el 1 de mayo con la peregrinación y festival de coplas, el 2 con la salida del Tatala, el 3  con la misa central y culminando, el 4 de mayo con la entrada al templo y el 17 con un intercambio de semillas.

El organizador de Coplas de Santa Vera Cruz, Yreneo Peña, informó que el sábado 2 mayos se dará la elección de Ñusta 2026 a partir del mediodía en Santa Vera Cruz y afirmó que gracias a los milagros del Tatala logró conseguir terrenos y ganado, invitando a la población a ser partícipes.

La representante de las Cholitas Copleras de Santa Vera Cruz, Nora Galindo, mencionó que el 1 de mayo se presentará un festival de coplas.

“Aquí vienen a pedir los que no tienen wawitas, animales, vaquitas, ovejas, todo lo que necesitan como salud, dinero y amor”, remarcó Nora Galindo, invitando a los cochabambinos para disfrutar del evento, aprovechando el día del trabajador.

Por otro lado, la secretaria general de la Federación de Comerciantes de Santa Vera Cruz, Vilma Soria, explicó que se preparan para recibir esta fiesta con artesanía, puestos de comida, bebidas, rosquetes, juegos, q’oas y muñecos que representan a los bebés entre otros. Señaló que cuentan con mil comerciantes que participan en esta festividad.

 

Tus comentarios

Lo más leído

1
11 días de diversión, negocios y vitrina mundial
2
Desde Estados Unidos, los expertos del fútbol Lisa Berg y Omar Salgado llegan a Bolivia en mayo
3
Accidente aéreo en El Alto: dictan cárcel para piloto y detención domiciliaria para copiloto
4
Chernóbil, a 40 años del desastre nuclear y tras recientes ataques de drones rusos
5
Muerte de alto juez y ola de asesinatos genera condena y pone en alerta al país

Lo más compartido

1
YPFB Logística S.A. define reforzar confiabilidad operativa, calidad y eficiencia operacional
2
Aurora remonta ante Guabirá y gana 4-2; sube en la tabla hasta el cuarto lugar
3
Velan los restos del magistrado Víctor Hugo Claure y prevén su entierro este domingo
4
The Strongest mide fuerzas con ABB con el objetivo de lograr la punta del torneo
5
Marcha indígena cumple 23 días y avanza hacia La Paz desde Unduavi

Más en Cochabamba

03/05/2026
Cierran el botadero de K´ara K´ara y la basura se acumula en las calles
El botadero de K’ara K’ara dejó de operar oficialmente el jueves 30 de abril, en cumplimiento de una disposición del Tribunal Agroambiental que estableció esa...
Ver más
03/05/2026
Transporte condiciona diálogo con el Gobierno y ratifica paro
El transporte federado de Cochabamba ratificó un paro de 24 horas para el martes 5 de mayo ante la falta de respuestas del Gobierno a sus demandas.
Ver más
En un acto cargado de simbolismo, espiritualidad y tradición, pueblos indígenas y organizaciones sociales del departamento de Cochabamba participaron en la ceremonia ancestral de entrega del bastón...
Ver más
03/05/2026
Pueblos indígenas de Cochabamba realizan acto ancestral de posesión simbólica del gobernador electo Leonardo Loza en Inka Raqay.
El nuevo gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, será posesionado hoy en un acto de carácter indígena originario campesino en el municipio de Sipe Sipe.
Ver más
03/05/2026
Loza tendrá dos actos de de posesión como Gobernador
A media semana la Feria Exposición Internacional de Cochabamba, Fexco 2026, ya sobrepasaba los 200.000 visitantes y los organizadores no dudan que llegarán a la meta prevista de 400.000 personas...
Ver más
03/05/2026
11 días de diversión, negocios y vitrina mundial
El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) procedió a la restitución de predios que habían sido avasallados ilegalmente dentro del Parque Nacional Tunari (PNT), en la zona de Amancayas,...
Ver más
30/04/2026
Desalojan a asentados en el Parque Nacional Tunari, en Amancayas, en Sacaba
En Portada
03/05/2026 Cochabamba
Pueblos indígenas de Cochabamba realizan acto ancestral de posesión simbólica del gobernador electo Leonardo Loza en Inka Raqay.
En un acto cargado de simbolismo, espiritualidad y tradición, pueblos indígenas y organizaciones sociales del departamento de Cochabamba participaron en la...
vista
03/05/2026 País
Accidente aéreo en El Alto: dictan cárcel para piloto y detención domiciliaria para copiloto
El Juzgado Primero de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia a las Mujeres de El Alto determinó la noche del sábado la detención preventiva...
vista
03/05/2026 Cochabamba
Entre coplas y rituales se pide por la nueva vida en Santa Vera Cruz
Entre coplas, rituales y comercio, los devotos se preparan para la fiesta de Santa Vera Cruz Tatala, en la que los creyentes piden de corazón fertilidad,...
vista
03/05/2026 Cochabamba
11 días de diversión, negocios y vitrina mundial
A media semana la Feria Exposición Internacional de Cochabamba, Fexco 2026, ya sobrepasaba los 200.000 visitantes y los organizadores no dudan que llegarán a...
vista
03/05/2026 Cochabamba
Cierran el botadero de K´ara K´ara y la basura se acumula en las calles
El botadero de K’ara K’ara dejó de operar oficialmente el jueves 30 de abril, en cumplimiento de una disposición del Tribunal Agroambiental que estableció esa...
vista
02/05/2026 País
Velan los restos del magistrado Víctor Hugo Claure y prevén su entierro este domingo
Los restos mortales del decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, son velados en la ciudad de Cochabamba, después de que fuera asesinado la noche...
vista
Actualidad
El botadero de K’ara K’ara dejó de operar oficialmente el jueves 30 de abril, en cumplimiento de una disposición del...
Ver más
03/05/2026 Cochabamba
Cierran el botadero de K´ara K´ara y la basura se acumula en las calles
El transporte federado de Cochabamba ratificó un paro de 24 horas para el martes 5 de mayo ante la falta de respuestas...
Ver más
03/05/2026 Cochabamba
Transporte condiciona diálogo con el Gobierno y ratifica paro
En un acto cargado de simbolismo, espiritualidad y tradición, pueblos indígenas y organizaciones sociales del...
Ver más
03/05/2026 Cochabamba
Pueblos indígenas de Cochabamba realizan acto ancestral de posesión simbólica del gobernador electo Leonardo Loza en Inka Raqay.
El nuevo gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, será posesionado hoy en un acto de carácter indígena originario...
Ver más
03/05/2026 Cochabamba
Loza tendrá dos actos de de posesión como Gobernador
Deportes
The Strongest enfrentará a Academia del Balompié Boliviano (ABB) esta tarde en La Paz, en partido válido para la quinta...
Ver más
03/05/2026 Fútbol
The Strongest mide fuerzas con ABB con el objetivo de lograr la punta del torneo
En un partido intenso, Aurora venció a Guabirá por 4-2 ayer en Cochabamba y escaló al cuarto puesto en la tabla del...
Ver más
03/05/2026 Fútbol
Aurora remonta ante Guabirá y gana 4-2; sube en la tabla hasta el cuarto lugar
La noche paceña tuvo dueño. El club Bolívar respondió con carácter, fútbol y contundencia para vencer 2-0 a Fluminense...
Ver más
30/04/2026 Fútbol
Bolívar se hace fuerte en el Siles: doblete de Robson Matheus y triunfo clave ante Fluminense
Con bríos nuevos por el cambio de director técnico, Bolívar tratará de reivindicarse hoy en la Copa Libertadores 2026...
Ver más
30/04/2026 Fútbol
Bolívar con Fluminense, choque entre equipos necesitados en la Copa Libertadores
Tendencias
En Bolivia, los asentamientos ilegales en tierras fiscales, privadas y áreas protegidas crecen sin control.
Ver más
27/04/2026 Salud
Invasiones amenazan las áreas protegidas de Bolivia
Doble Click
“La hija cóndor”, la película boliviana que no para de sumar premios y reconocimientos en todo el mundo, se estrenará...
Ver más
03/05/2026 Cine
“La hija cóndor” se estrena en Bolivia tras cosechar 25 premios internacionales
duavid Mondacca llega a Cochabamba para mostrarnos su última creación: Metamorfosis B, su versión teatral de la novela...
Ver más
03/05/2026 Cultura
Mondacca presenta su Metamorfosis B
Con el adagio “El andar en la vida es lo más importante que nos toca, ya que en el recorrido aprendemos, conocemos y...
Ver más
30/04/2026 Cultura
Alfredo Coca Antezana: “54 años en la ruta del charango”
La Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco) coronó anoche a la Miss y Señorita Fexco 2026, Darinka Saavedra...
Ver más
30/04/2026 Farándula
Belleza: Darinka Saavedra es coronada como Miss Fexco 2026