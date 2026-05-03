Cierran el botadero de K´ara K´ara y la basura se acumula en las calles

El botadero de K’ara K’ara dejó de operar oficialmente el jueves 30 de abril, en cumplimiento de una disposición del Tribunal Agroambiental que estableció esa fecha como límite definitivo para la recepción de residuos sólidos.



Desde el 1 de mayo, vecinos de la zona se mantienen en vigilia para impedir el ingreso de carros basurero; sin embargo, aún se desconoce cuál será el destino final de los residuos generados en la ciudad.



Vecinos del Distrito 15 instalaron una vigilia en el ingreso al botadero para evitar la entrada de basura tras cumplirse el último día del plazo autorizado para su funcionamiento.



Dirigentes de la zona aseguraron que se mantendrán en alerta permanente y no permitirán el ingreso de carros recolectores.



“Nos encontramos en vigilia desde las 00:00 del 1 de mayo y vamos a continuar. No vamos a dejar que entre basura al botadero”, señalaron.



Asimismo, vecinos de Albarrancho, en Colcapirhua, instalaron al menos cinco puntos de bloqueo en rechazo a la habilitación de un nuevo vertedero, ante la posibilidad de que los residuos generados en Cercado sean trasladados a una celda de emergencia en ese sector.

Conflicto



Durante los últimos años, el relleno sanitario de K’ara K’ara fue objeto de constantes cuestionamientos por su impacto ambiental y social. Vecinos protagonizaron protestas y medidas de presión exigiendo su cierre definitivo, denunciando afectaciones a la salud y al medio ambiente.



Con el cumplimiento del plazo del cierre, la situación se agrava por la falta de claridad sobre el destino final de la basura.



Las autoridades municipales anunciaron que, si existe un nuevo espacio para la disposición final de residuos, con una empresa a cargo. Sin embargo, se desconoce exactamente el sitio para la disposición final, la separación y la industrialización de la basura.



Tras el cierre, ya se reporta la acumulación de residuos en algunos sectores de la ciudad.

¿Cuánta basura recibía K’ara K’ara?



Según informes, el relleno sanitario de K’ara K’ara recibía entre 400 y 600 toneladas de residuos por día.



Este volumen proviene principalmente de la recolección diaria de residuos sólidos de la ciudad.



En situaciones de bloqueo del ingreso al relleno, se han registrado acumulaciones de más de 10.000 toneladas de residuos en la ciudad, lo que ha generado impactos sanitarios significativos, como malos olores, proliferación de vectores y riesgo para la salud pública.