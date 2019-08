Consejero Michel renuncia tras polémica por audios filtrados

El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, informó que ha decidido renunciar al cargo, debido a que existe una "conspiración" "chantaje" y "acoso político" después de la revelación de audios que lo implican en presuntas irregularidades.

"Yo no quiero seguir prestándome a este juego a este acoso político, a este acoso mediático, chantajes y extorsiones que he sufrido las tres últimas semanas. Ya no pienso prestarme más a aquello. Y en resguardo a la imagen de la justicia, de la institución y de mi familia fundamentalmente, he decidido que voy a presentar renuncia irrevocable", dijo Michel.

Hubo dos audios filtrados en este caso. En uno se escucharía a Juan Michel, hermano del Consejero, presionando a una jueza para favorecer a un detenido por feminicidio usando el nombre del consejero. En una segunda grabación, Juan Michel habla de cuoteo de la designación de jueces entre su hermano y el Tribunal Supremo de Justicia.

Michel fue elegido como consejero de la Magistratura en las elecciones judiciales de 2017 y asumió en 2018. Ahora, deja el cargo a menos de la mitad de su gestión que debía ser de seis años.

Explicó que hará efectiva su renuncia, una vez que termine su vacación que le corresponde.

Reiteró que los audios filtrados y editados no tienen valor legal, sin embargo, dijo que dejará ese tema en manos de Dios. "Bendiciones a todos aquellos gratuitos detractores y que todo el pueblo ha visto en los últimos días en contra de mi persona, de mi familia y de la propia institución del Consejo de la Magistratura".

Acusa a exconsejero

Michel denunció que el exconsejero de la Magistratura, Wilber Choque, lo extorsionó desde al año pasado.

Según Michel, Choque le pidió cinco cargos (para su esposa, hermano, chofer, su novia y él mismo en el futuro), debido a que le habría ayudado en su campaña.

El consejero aseveró que se negó a la petición de Choque, por lo cual fue objeto de una venganza, porque después le llegaron audios de su hermano desde fuentes anónimas

"Es más, hace pocos días, a través de dos personas me ha hecho conocer que si no quiero que sigan saliendo estos famosos audios filtrados, manipulados, editados yo debía pagarle 100.000 dólares".

Michel dijo que se prestará a aquello y que se reserva el derecho a formalizar una denuncia contra Choque.