Diputada del MAS denuncia amenazas por objetar proyecto de ley de garantías

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) representante de El Alto, Clery Vargas, denunció públicamente que ha sufrido amenazas y amedrentamiento de parte de sus propios colegas, debido a que ha observado la Ley de Garantías que se pretende aprobar en el Legislativo.

“He sido amedrentada, he sido amenazada, incluso algunos compañeros han dicho que van a ir a romper mi casa, que van a ir a quemar, porque no estoy aprobando esta ley”, lamentó.

Dicho proyecto de ley ha generado polémica porque, si bien dispone resarcimiento para familiares de fallecidos y apoyo a heridos de los conflictos, también pretende dar garantías a dirigentes y exfuncionarios.

La diputada Vargas señaló que, como manda la norma, ella está solicitando que antes de aprobar la ley se consulte al Órgano Ejecutivo sobre su viabilidad económica, pero también observó que se pretenda “aprovechar” de la situación social para dar garantías de libre tránsito a exfuncionarios de libre nombramiento.

Denunció que también la amenazan por estar casada con un oficial de policía. “No puedo andar libremente en la Cámara de Diputados ni a la Comisión (de Constitución) porque todos mis colegas me tildan de que yo me he ido a la derecha y no es cierto”.