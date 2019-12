Evo, en acto público en Argentina, afirma: “Vamos a volver pronto”

El expresidente Evo Morales sorprendió ayer cuando salió a dar un discurso político en un acto público en Buenos Aires, Argentina, donde cumplió su segundo día de permanencia como refugiado.

“Estamos seguros hermanos, hermanas, como siempre en América Latina, en la patria grande, hemos derrotado a los golpistas (...). Vamos a volver pronto, vamos a volver pronto y seremos millones y millones (...)”, señaló Morales en medio de una concentración de seguidores, al mismo tiempo, agradeció al Gobierno de Argentina por permitirle estar más cerca de Bolivia.

Agregó que “en cualquier momento estaremos concentrados para informar lo que pasó en Bolivia”.

En tanto, la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, dijo -desde Tarija- que Morales puede retornar al país, pero debe responder a las deudas pendientes que tiene con la justicia.

“Si tiene que venir a Bolivia él sabe que tiene cuentas pendientes con la justicia y a ello se tendrá que atener”, afirmó Áñez en la localidad de Sanandita.

El vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, también habló ante la multitud en Argentina y agradeció por su presencia. En los videos que circularon en las redes sociales se observó al exvicepresidente Álvaro García Linera, sin embargo también viajaron otros dirigentes cocaleros y las legisladoras Adriana Salvatierra y Sonia Brito.

“Tenemos una pequeña reunión de evaluación, de planificación con hermanos dirigentes que han venido desde Bolivia. Importante reunión, pero al margen de la reunión, esta concentración nos da mucha fuerza, mucha energía”, dijo Morales.

El canciller argentino Felipe Solá el viernes dijo que la legislación de su país no prohíbe al refugiado hacer declaraciones políticas. No obstante matizó: “Se podrán ver con quien quieran, pero no podrán públicamente opinar ni generarle algún problema a Argentina en este sentido. Es un compromiso político, no lo dice la ley”.

Solá había informado horas antes que pidió al exmandatario no realizar declaraciones políticas. “Nosotros queremos de Evo Morales el compromiso de no hacer declaraciones políticas en Argentina”, dijo.

Al respecto, la canciller Karen Longaric, pidió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), con sede en Argentina, pronunciarse respecto a la actuación que lleva adelante Morales en su calidad de refugiado.

Ampliado del MAS

El dirigente cocalero, Leonardo Loza, dijo ayer que Morales muy pronto retornará al país para seguir impulsando el proceso de cambio y de seguro será el candidato a la presidencia en cinco años, por ello, se debe “allanar el camino”.

“Estoy seguro que muy pronto (Evo Morales) estará en Cochabamba, en Cliza, estará en el trópico de Cochabamba. También nuestro hermano vicepresidente (de las Seis Federaciones), el compañero Andrónico (Rodríguez) lo ha ido a visitar a Argentina”, dijo ayer Loza en el ampliado departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), que se desarrolló en el municipio de Cliza.

Loza dijo que definitivamente en cinco años más, nuevamente Evo Morales debe ser candidato a la presidencia y para ello en Bolivia las organizaciones sociales deben allanar el camino.

Por su parte, el presidente del MAS en Cochabamba, Rimer Ágreda, dijo que habrá movilizaciones si se confirma la amenaza de que el Movimiento Al Socialismo pierda su sigla. “Sería el peor error (...). Vamos a salir a las calles a defender nuestra sigla”, dijo Ágreda.

Recordó que la recomendación de Morales, a la distancia, es mantener la unidad de las organizaciones sociales para seguir impulsando el proyecto político.

2 días en Argentina

El exmandatario boliviano cumplió ayer dos días en Argentina en calidad de refugiado político.

DECLARACIÓN

ALBA respalda a Evo Morales

El bloque de los países que conforman la ALBA resolvieron ayer aprobar una declaración que condena “el golpe de Estado contra el Gobierno constitucional” de Evo Morales en Bolivia, repudia “las amenazas del uso de la fuerza por el Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela”, así como “los reiterados intentos desestabilizadores contra el Gobierno” de Nicaragua.

“Con el propósito de recuperar los espacios conquistados por los pueblos con gobiernos progresistas, el Gobierno de los Estados Unidos (...) revive métodos que parecían superados en la historia de América Latina y aplica nuevas fórmulas de la llamada guerra no convencional”, subraya.

4_pais_2_radio_carrasco.jpg Ampliado del MAS en Cliza, ayer. RADIO CARRASCO

MAS no permitirá más invitados en su estructura

El dirigente cocalero, Leonardo Loza, dijo que se debe analizar los logros que se ha tenido , pero también lo errores que se han cometido, entre ellos mencionó a los “invitados”, que según él fueron los primeros en traicionar al partido.

“Algunos invitados en el momento que más necesitábamos que defiendan al (ex)presidente Evo Morales, fueron los primeros en renunciar (...). Ni el (ex)presidente ha renunciado por encima de todas las circunstancias, pero hemos tenido legisladores, diputados, senadores, gobernadores que han renunciado. Si hay que morir hay que morir de pie junto a nuestra revolución”, remarcó Loza.

Ante esta situación señaló que “con sabia razón” en el ampliado nacional se determinó “no más invitados” y que los candidatos salgan de las organizaciones sociales.

4_pais_3_jamessssss.jpg El dirigente de la Fsutcc, Jhony Pardo. DANIEL JAMES

Pardo: “Perdimos el poder Ejecutivo, pero todavía tenemos el Legislativo”

El principal ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (Fsutcc), Jhony Pardo, durante su intervención en el ampliado del MAS departamental, dijo que “hemos tenido un tropiezo. Hemos perdido un poder, el poder Ejecutivo, pero todavía tenemos el poder Legislativo”.

Adelantó que uno de los puntos que se debe decidir es qué pasará a partir del 22 de enero, “ va a continuar la (presidenta) autoproclamada, va a continuar la Asamblea Legislativa o qué vamos a hacer nosotros”.

Otro de los temas que deben analizar, dijo, es la “traición” de los policías y militares que según a su criterio algunos miembros de esas instituciones defendieron sus intereses personales durante los conflictos suscitados en los meses pasados.